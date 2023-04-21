停辦3年…新竹市龍舟賽今年強勢回歸 開放組隊報名

新竹市龍舟賽過去3年受疫情影響停辦，市府今天宣布龍舟賽將於6月18日在南寮舊漁港強勢回歸舉辦預賽、22日決賽。報名時間即日起至5月5日，預計招募60支隊伍，共祭出總獎金60萬元，歡迎各界好手同場競技。

竹市府城銷處長林正光表示，點睛淨港儀式記者會將於6月2日登場，並規畫6月3日至11日橫跨2個周末的練習時段，讓參賽隊伍有更充裕的時間練習及準備，讓龍舟競賽更精彩刺激。

新竹市龍舟賽今年眾所矚目的參賽隊伍有傳統勁敵新竹市警消對戰、竹科工程師隊、清華大學與陽明交大國外學生隊、新竹市家長聯合會、竹塹風動文化協會等機關團體及協會，新竹在地部落客「踢小米」與在地店家也都報名組隊參加。市府歡迎招募更多隊伍參賽，盼能帶給大家一個難忘的端午佳節。

今年龍舟預賽及決賽將分別在6月18日及22日舉辦，分為5組為社會團體組、機關學校（教職員）組、青年暨大專院校組、地球村（國際友人及社區團體）組、女子組，報名時間即日起至5月5日止，採網路報名https://reurl.cc/d7gmA2。

另外，今年練習預約採線上報名方式（https://reurl.cc/zAGD4p），市府歡迎各方好手組隊體驗這場精彩的傳統盛事。

市府城銷處說明，欣賞龍舟賽之餘，也歡迎大家順遊南寮漁港波光市集、魚鱗天梯、國際風箏賽場大草坪、南寮旅遊服務中心、親子沙灘、17公里海岸線等觀光景點，邀請全國民眾端午連假來看龍舟賽、逛市集。