傳知名飲料有沉澱物？業者回應沒接到投訴 桃園市衛生局要查

國內一家知名飲料被疑似員工向媒體投訴，爆料指出今年2、3月生產的飲料出現不明沉澱物，總數約3萬瓶，送到經銷商後被發現沉澱質，結果有一半被退回其他已流入市面。雖然業者強調沒接到這方面的消費投訴，也沒證實飲料是否有沉澱物，只表示還要了解。

爆料者也跟媒體表示有向桃園市衛生局反映，不過衛生局副局長蘇柏文說，昨天徹夜清查並沒有這方面的投訴，民眾可以透過市政信箱、1999或食品檢舉專線電話0800285000反映，一定會受理。另外，衛生局食品管理暨檢驗科今天上午會派人到位在平鎮的工廠追查情況，蘇柏文表示調查結果會對外說明。

記者撥該公司消費專線電話，客服人員表示並沒有接到這方面的消費者投訴。

這家飲料業是老字號品牌也行銷多個國家，疑似員工傳出的消息指出，2019年2000cc的飲料也出現沉澱物雜質的問題，這次生產線的飲料在內部檢驗水質的時候，就有人反映有問題，但是公司還是允許繼續生產，一直到4月的時候經銷部門傳回客戶說有雜質，公司才同意收回，不過已經出廠約3萬瓶的飲料只收回一半。業者對外只說明還在了解，沒透露細節。