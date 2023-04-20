打擊改裝噪音車 桃園今年告發382輛違規汽機車

桃園改裝車噪音多次引發民怨，市府警察局、環保局與桃園監理站今年1月到3月，針對改裝噪音車進行39場次聯合稽查，共攔查536輛、告發350輛汽機車，裁罰總金額達79萬8300元；警察局於同時期攔查疑似改裝噪音車，通報1784件，經環保局審核並召回檢驗680輛後，告發其中32件。

市警局交通警察大隊長林鼎泰說，改裝噪音車上路發出巨響，引起民怨，警方與環保局、桃園監理站針對改裝噪音車常出現的熱點區域，包括桃園區中路與小檜溪重劃區、八德區八德擴大重劃區、平鎮區環南路與中豐路、龜山區萬壽路與大坪頂地區等地，執行聯合稽查或以機動測速照相、交通稽查等方式，取締改裝噪音車，期能有效減少惱人的噪音問題。

警方統計，今年1月到3月間，39場次的聯合稽查加上警察局攔查通報，共告發382輛改裝噪音車；提醒民眾，若使用改裝車輛在道路上危險駕駛，依照噪音管制法第28條可處1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善；屆期仍未完成改善者，得按次處罰。

林鼎泰呼籲，民眾可透過網路、電話、傳真、書面檢舉等4種管道，檢舉改裝噪音車，共同遏止改裝車輛發出噪音的歪風；改裝汽機車業者若協助不當修配車輛，或販售未經主管機關檢驗合格的排氣管等，警方也將聯合市府相關局處溯源稽查。