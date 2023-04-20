桃園50處飆車熱點曝光 環警監6月起每天排崗盯哨

桃園市政府為解決改裝車噪音問題，6月將推「靜桃計畫」，由環警監等單位每日聯手，於境內50處飆車熱點以「馬上攔、馬上驗、馬上罰」的強力執法手段，向擾民噪音宣戰。

桃園警方表示，改裝車噪音已是桃園民怨之首，為了有效遏止此現象，警察局、環保局及桃園監理站已攜手合作，今年1月至3月已進行39場次聯合稽查，共攔檢536件疑似改裝噪音車輛，當場告發計350件，告發率65.3%，裁罰金額79萬8,300元。另外，警方去年底也訂定「通報噪音改裝車輛執行計畫」，桃園員警於巡邏、路檢、取締危險駕車及酒後駕車時，也會攔查疑似改裝致噪音車輛，今年1月到3月也通報1748件，經環保局審核召回檢驗有680件，由環保局告發則有32件。

交通警察大隊長林鼎泰指出，桃園50處飆車熱點大致位於桃園區中路及小檜溪重劃區，八德區八德擴大重劃區及公園路，平鎮區環南路及中豐路，龜山區萬壽路及大坪頂地區，蘆竹區奉化路及中山路，大園區大觀路，新屋區中山東路，以及楊梅區瑞溪路、觀音區文化路、龍潭區中豐路、台七乙線及羅馬公路等，未來將採口袋戰術或機動測速照相等方式取締告發。

民眾也可透過電話、傳真、書面及網路(http://NoiseCar.epa.gov.tw)4種管道檢舉。針對網路檢舉部分，請民眾發現噪音車30日內盡快檢舉，且須具備檢舉人真實姓名、身分證字號及聯絡電話，另敘明噪音車種及車號、發現時間及路段、以及妨害安寧事實或違規證據。