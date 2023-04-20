快訊

獨／郭台銘悄悄到高雄 踏入綠營票倉搏感情

載到槍手又遇塞車逃不了…運將親眼目睹「開51槍」 嚇到踩油門都卡住

「星艦」歷史性首次升空數分鐘爆炸 SpaceX曝原因

桃園50處飆車熱點曝光 環警監6月起每天排崗盯哨

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市警察局、環保局與桃園監理站合作打擊改裝車噪音，6月起將每天執法攔查。圖/警方提供
桃園市警察局、環保局與桃園監理站合作打擊改裝車噪音，6月起將每天執法攔查。圖/警方提供

桃園市政府為解決改裝車噪音問題，6月將推「靜桃計畫」，由環警監等單位每日聯手，於境內50處飆車熱點以「馬上攔、馬上驗、馬上罰」的強力執法手段，向擾民噪音宣戰。

桃園警方表示，改裝車噪音已是桃園民怨之首，為了有效遏止此現象，警察局、環保局及桃園監理站已攜手合作，今年1月至3月已進行39場次聯合稽查，共攔檢536件疑似改裝噪音車輛，當場告發計350件，告發率65.3%，裁罰金額79萬8,300元。另外，警方去年底也訂定「通報噪音改裝車輛執行計畫」，桃園員警於巡邏、路檢、取締危險駕車及酒後駕車時，也會攔查疑似改裝致噪音車輛，今年1月到3月也通報1748件，經環保局審核召回檢驗有680件，由環保局告發則有32件。

交通警察大隊長林鼎泰指出，桃園50處飆車熱點大致位於桃園區中路及小檜溪重劃區，八德區八德擴大重劃區及公園路，平鎮區環南路及中豐路，龜山區萬壽路及大坪頂地區，蘆竹區奉化路及中山路，大園區大觀路，新屋區中山東路，以及楊梅區瑞溪路、觀音區文化路、龍潭區中豐路、台七乙線及羅馬公路等，未來將採口袋戰術或機動測速照相等方式取締告發。

民眾也可透過電話、傳真、書面及網路(http://NoiseCar.epa.gov.tw)4種管道檢舉。針對網路檢舉部分，請民眾發現噪音車30日內盡快檢舉，且須具備檢舉人真實姓名、身分證字號及聯絡電話，另敘明噪音車種及車號、發現時間及路段、以及妨害安寧事實或違規證據。

林鼎泰表示，警方執法永遠沒有空窗期，呼籲年輕人勿號召朋友使用改裝車輛在道路上危險駕駛。配合環保局2023年6月推動「靜桃計畫」，原本每周3次稽查將擴大到每天強力稽查，根絕噪音車亂象。

桃園市警察局、環保局與桃園監理站合作打擊改裝車噪音，6月起將每天執法攔查。圖/警方提供
桃園市警察局、環保局與桃園監理站合作打擊改裝車噪音，6月起將每天執法攔查。圖/警方提供
桃園市警察局、環保局與桃園監理站合作打擊改裝車噪音，6月起將每天執法攔查。圖/警方提供
桃園市警察局、環保局與桃園監理站合作打擊改裝車噪音，6月起將每天執法攔查。圖/警方提供
桃園市警察局、環保局與桃園監理站合作打擊改裝車噪音，6月起將每天執法攔查。圖/警方提供
桃園市警察局、環保局與桃園監理站合作打擊改裝車噪音，6月起將每天執法攔查。圖/警方提供
桃園市警察局、環保局與桃園監理站合作打擊改裝車噪音，6月起將每天執法攔查。圖/警方提供
桃園市警察局、環保局與桃園監理站合作打擊改裝車噪音，6月起將每天執法攔查。圖/警方提供
桃園市警察局、環保局與桃園監理站合作打擊改裝車噪音，6月起將每天執法攔查。圖/警方提供
桃園市警察局、環保局與桃園監理站合作打擊改裝車噪音，6月起將每天執法攔查。圖/警方提供

噪音 桃園 羅馬

延伸閱讀

小心蛇出沒！桃園每年3000件通報 這招讓你明哲保身

台西養殖區飄來不明落塵 環保局和六輕採樣追查

桃園歷任縣市長回娘家 張善政感謝一起打下建設基礎

前AV導演圤智雨家門口遭球棒痛毆 桃園男被逮稱：不滿他言行

相關新聞

楊文科視察竹北溝貝水門 防範汛期淹水致災

新竹縣長楊文科今天下午與經濟部水利署第二河川局長楊人傑一同前往靠近頭前溪出海口的竹北溝貝水門視察，楊文科提醒竹北部分區域...

桃園歷任縣市長回娘家 張善政感謝一起打下建設基礎

桃園市長張善政和市府團隊今天中午舉辦歷屆縣市長、升格前鄉鎮市長回娘家餐敘，吳伯雄、吳志揚父子、行政院副院長鄭文燦、國民黨...

竹市府招百名學生當暑期工讀生 薪資每月2萬6400元

新竹市政府今年7月3日至8月24日月推出市府暑期工讀計畫，即日起報名至5月5日，薪資為每月基本工資2萬6400元。市長高...

全中運自由車公路賽明在竹苗舉行 部分路段封閉管制

全中運自由車公路賽高中男子組100公里競賽明天上午9點5分將由新竹縣台3線公路59公里處出發，預計9點50分進入苗栗縣境...

美國庫比蒂諾市「姐妹市」來台交流 高虹安10月將訪美

新竹市「姊妹市」美國庫比蒂諾市（Cupertino）睽違近3年再度來訪新竹市，展開為期8天的深度學習之旅，市長魏虹今天率...

竹北土方崩落威脅民宅 縣府農業處要咎責業者

新竹縣竹北市大眉里的山水天地社區昨晚發生建築工地堆置土方遭大雨沖刷崩落，紅泥水更沖進住家庭院，目前已有3戶緊急安置，新竹...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦