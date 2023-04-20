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台積心築藝術季推40場藝文展演 新竹學子秀戶外舞蹈劇

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
台積電文教基金會舉辦今年度「台積心築藝術季」即日起至7月1日在新竹、台中、台南推出40場藝文展演，今天在新竹市舉辦記者會宣布活動開跑。記者張裕珍／攝影
台積電文教基金會舉辦今年度「台積心築藝術季」即日起至7月1日在新竹、台中、台南推出40場藝文展演，今天在新竹市舉辦記者會宣布活動開跑。記者張裕珍／攝影

台積電文教基金會舉辦今年度「台積心築藝術季」即日起至7月1日在新竹、台中、台南推出40場藝文展演。其中，邀請大新竹在地學生於5月20、21日在護城河演出《青春絮語2023風城版》舞蹈劇場，市長高虹安今天說，屆時將配合舉辦「青春市集」，歡迎民眾一起來看表演、逛市集，享受青春氣息。

台積電文教基金會董事長曾繁城說，台積電文教基金會自2003年起舉辦「台積心築藝術季」，每年於大新竹地區規畫舉辦傳統戲曲、古典音樂、現代文史、兒童戲劇等系列展演。今年藝術季以「詠嘆青春」為主題，提供青年藝術家舞台、扎根藝術教育。

台積心築藝術季今年也邀請新竹市政府合作推出《青春絮語2023風城版》舞蹈劇場，由「不然，B計畫」劇團藝術總監涂也裴帶領大新竹地區具戲劇潛力的學生演員，在護城河親水公園圓形廣場進行戶外舞蹈行動劇，今天記者會還小秀一段，令人驚艷。

2023台積心築藝術季一系列藝文活動，除了青少年舞蹈劇場，也邀來柏林愛樂與小提琴名家曾宇謙到新竹市演藝廳演出，票券開賣不到1小時售罄。基金會還特地開授大師班，安排曾宇謙親自指導新竹高中音樂班學生邱祐嘉，並邀600名習樂的學生見習。

高虹安說，新竹市是年輕城市，市府重視青年議題，感謝台積心築藝術季提供青少年展現自我的舞台，並邀請世界級藝術團隊及大師來到新竹演出，開拓藝文視野。歡迎大家屆時都能一起欣賞為新竹量身訂做的《青春絮語2023風城版》戶外舞蹈劇場。

文化局說明，台積心築藝術季《青春絮語2023風城版》舞蹈劇場將於5月20、21日登場，演出地點包括竹市北大公園、府後街網球場、護城河道兩側及親水公園舞台，免門票即可欣賞，民眾可在情節轉換中感受戀愛的酸甜苦辣，感受滿滿新竹青春氣息。

「台積心築藝術季」邀請大新竹在地學生於5月20、21日在護城河演出《青春絮語2023風城版》舞蹈劇場，學生們今天記者會小秀一段。記者張裕珍／攝影
「台積心築藝術季」邀請大新竹在地學生於5月20、21日在護城河演出《青春絮語2023風城版》舞蹈劇場，學生們今天記者會小秀一段。記者張裕珍／攝影
「台積心築藝術季」邀請大新竹在地學生於5月20、21日在護城河演出《青春絮語2023風城版》舞蹈劇場，學生們今天記者會小秀一段。記者張裕珍／攝影
「台積心築藝術季」邀請大新竹在地學生於5月20、21日在護城河演出《青春絮語2023風城版》舞蹈劇場，學生們今天記者會小秀一段。記者張裕珍／攝影
台積電文教基金會舉辦今年度「台積心築藝術季」即日起至7月1日在新竹、台中、台南推出40場藝文展演，今天在新竹市舉辦記者會宣布活動開跑。記者張裕珍／攝影
台積電文教基金會舉辦今年度「台積心築藝術季」即日起至7月1日在新竹、台中、台南推出40場藝文展演，今天在新竹市舉辦記者會宣布活動開跑。記者張裕珍／攝影

新竹 台積電文教基金會 劇場 高虹安

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