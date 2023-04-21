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竹市東區疑爆禽流感 家禽場蛋雞蛋鴨暴斃

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹市動保所接獲東區的養殖場疑似禽流感個案通報，進行採樣送驗及環境清消。圖／竹市府提供
新竹市動保所接獲東區的養殖場疑似禽流感個案通報，進行採樣送驗及環境清消。圖／竹市府提供

新竹市東區1處小型家禽養殖戶近日爆發疑似禽流感疫情，場內逾半蛋雞、蛋鴨異常死亡。由於是竹市近年首度出現疑似禽流感案例，市府動保所不敢大意，昨緊急完成檢體採樣及啟動相關防治措施，並替牧場環境清消，送驗結果最快今天出爐。

新竹市轄內飼養雞隻並取得牧場登記的家禽場共13場、5萬隻，每場規模都至少3千隻以上。近日爆發疑似禽流感的家禽養殖戶位於東區，飼養280隻放牧蛋雞、蛋鴨，因規模較小，不須取得牧場登記，該場從18日開始發生家禽死亡，死亡數達到150隻。

竹市府產發處昨天獲報立即派員採樣，相關檢體已送家畜衛生試驗所檢驗確認。已死亡雞隻則依規定進行消毒掩埋，其餘家禽也將進行移動管制。

動保所說明，禽流感主要感染禽鳥，部分特殊亞型雖可感染少數哺乳類動物，但機率極低，一般民眾只要勤洗手、將禽肉蛋類要充分煮熟才食用、不接觸餵飼禽鳥，就不用擔心被傳染。

動保所目前疫調其他家禽場都無異常，但仍呼籲轄內養禽戶提高警覺，落實自主消毒防疫並主動通報疫情，動保所將持續強化禽流感預警監測，也會加強轄內禽場及周邊道路消毒，嚴防疫情擴散。

禽流感 疫情 牧場

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