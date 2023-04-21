苑裡掩埋場 大雨炸出排水問題

昨天雨炸台灣中部，苗栗縣苑裡鎮垃圾掩埋場也被大雨炸出排水問題。當地民眾不滿抱怨，垃圾場周邊排水溝長期淤塞不清，去年還發生邊坡坍塌覆蓋排水溝，導致洪水溢流夾帶垃圾及惡臭到下方菜園及農田裡，向公所反映許久仍遲未改善。公所回應將加強清淤，邊坡修繕將調整標案因應。

苑裡鎮水坡里長歐明城及呂姓里民昨天一早到場察看，果然發現垃圾掩埋場下方排水溝，有部分溝道周邊因雜草叢生，還被雜木垃圾淤堵，導致洪水漫出溢流到農田裡。

呂姓里民也指出，位在垃圾場下方駁坎有一段坍崩，土石覆蓋排水溝，每次下大雨，就造成排水改道沖入下方的菜園，「淹死我種的菜，散發出的惡臭更是讓人難以忍受」，希望公所早日修復。

苑裡鎮公所表示，排水溝周邊雜草及淤堵部分，會責由清潔隊清除改善。但也強調毀損駁坎下方土地，是民眾非法占用高速公路橋下堆置與種菜，並非私人農地。

針對駁坎坍崩將著手修復工程，鎮公所去年已編列600多萬元經費，但因施工困難導致流標多次，經檢討標案上月再次上網公開招標，仍流標收場，將再針對標案細部規畫以利招標。