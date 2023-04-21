竹北頻停電惹怨 台電搶修曝原因

新竹縣竹北市今年3月以來發生至少5次停電事故，前晚又因大雨雷擊造成六家變電所開關接頭故障，造成2000戶停電，民怨頻頻「竹北怎麼又停電了」；台電澄清停電原因皆不同，不只雷擊、小動物會害停電，乾旱、白蟻也可能是事主，獲報都有第一時間搶修，造成不便請見諒。

3月6日竹北高鐵特區因竹北變電所地下電纜故障造成1276戶停電，3月12日又發生竹北縣政特區1149戶停電，原因為久旱遇雨，粉塵附著木製供電設備造成故障。3月25日因白蟻蟻害導致竹北市內近400盞路燈不亮，4月3日晚間則發生饋線故障、斷路器跳脫，造成全市4642戶大規模停電。

台電新竹區營業處表示，幾次故障原因並不相同，發生區域也不一定重疊，但因幾次出現供電故障，且停電時間超過1小時，民眾感受較深，台電除了第一時間搶修，也提出相應改善措施。

台電新竹區營業處坦言，近3年新竹地區發生3次白蟻蟻害造成的停電，除了白蟻直接侵蝕，蟻穴同樣影響地下電纜，目前正在製作蟻害斑點圖、鋪灑藥物防治，並且陸續將電纜更換成防蟻電纜。

台電人員說明，幾次新竹地區停電事故也發現老舊木製設備不耐用，甚至長期乾旱一遇到下雨，粉塵附著都曾影響設備穩定，近年也陸續將木製設備全面更換成鋼製，但鋼製設備則會面臨鹽害威脅，會保養線路確保供電穩定。