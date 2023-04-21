聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹北頻停電惹怨 台電搶修曝原因

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
新竹縣竹北市六家變電所前晚發生FQ05饋線事故造成2千多戶停電，台電人員搶修查出是因雷擊造成開關接頭故障。圖／台電新竹區營業處提供
新竹縣竹北市六家變電所前晚發生FQ05饋線事故造成2千多戶停電，台電人員搶修查出是因雷擊造成開關接頭故障。圖／台電新竹區營業處提供

新竹縣竹北市今年3月以來發生至少5次停電事故，前晚又因大雨雷擊造成六家變電所開關接頭故障，造成2000戶停電，民怨頻頻「竹北怎麼又停電了」；台電澄清停電原因皆不同，不只雷擊、小動物會害停電，乾旱、白蟻也可能是事主，獲報都有第一時間搶修，造成不便請見諒。

3月6日竹北高鐵特區因竹北變電所地下電纜故障造成1276戶停電，3月12日又發生竹北縣政特區1149戶停電，原因為久旱遇雨，粉塵附著木製供電設備造成故障。3月25日因白蟻蟻害導致竹北市內近400盞路燈不亮，4月3日晚間則發生饋線故障、斷路器跳脫，造成全市4642戶大規模停電。

台電新竹區營業處表示，幾次故障原因並不相同，發生區域也不一定重疊，但因幾次出現供電故障，且停電時間超過1小時，民眾感受較深，台電除了第一時間搶修，也提出相應改善措施。

台電新竹區營業處坦言，近3年新竹地區發生3次白蟻蟻害造成的停電，除了白蟻直接侵蝕，蟻穴同樣影響地下電纜，目前正在製作蟻害斑點圖、鋪灑藥物防治，並且陸續將電纜更換成防蟻電纜。

台電人員說明，幾次新竹地區停電事故也發現老舊木製設備不耐用，甚至長期乾旱一遇到下雨，粉塵附著都曾影響設備穩定，近年也陸續將木製設備全面更換成鋼製，但鋼製設備則會面臨鹽害威脅，會保養線路確保供電穩定。

停電 新竹 台電

延伸閱讀

台積電點名漲電價影響毛利 台電：台灣電價仍具競爭力

竹北興隆國小停電 校方：供電設備故障搶修中

高雄阿蓮1857戶停電 搶修8小時全數復電

雲林多處低窪處淹水 水林鄉3000多戶停電

相關新聞

桃園雲梯車、救災車 六都最少

桃園市消防車224輛數量六都排名第五，雲梯車更僅17輛，在六都敬陪末座，多名議員昨質詢消防局疾呼市府增加消防設備數量，由...

竹北頻停電惹怨 台電搶修曝原因

新竹縣竹北市今年3月以來發生至少5次停電事故，前晚又因大雨雷擊造成六家變電所開關接頭故障，造成2000戶停電，民怨頻頻「...

苑裡掩埋場 大雨炸出排水問題

昨天雨炸台灣中部，苗栗縣苑裡鎮垃圾掩埋場也被大雨炸出排水問題。當地民眾不滿抱怨，垃圾場周邊排水溝長期淤塞不清，去年還發生...

竹市東區疑爆禽流感 家禽場蛋雞蛋鴨暴斃

新竹市東區1處小型家禽養殖戶近日爆發疑似禽流感疫情，場內逾半蛋雞、蛋鴨異常死亡。由於是竹市近年首度出現疑似禽流感案例，市...

楊文科視察竹北溝貝水門 防範汛期淹水致災

新竹縣長楊文科今天下午與經濟部水利署第二河川局長楊人傑一同前往靠近頭前溪出海口的竹北溝貝水門視察，楊文科提醒竹北部分區域...

桃園歷任縣市長回娘家 張善政感謝一起打下建設基礎

桃園市長張善政和市府團隊今天中午舉辦歷屆縣市長、升格前鄉鎮市長回娘家餐敘，吳伯雄、吳志揚父子、行政院副院長鄭文燦、國民黨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦