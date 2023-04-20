楊文科視察竹北溝貝水門 防範汛期淹水致災

新竹縣長楊文科今天下午與經濟部水利署第二河川局長楊人傑一同前往靠近頭前溪出海口的竹北溝貝水門視察，楊文科提醒竹北部分區域容易因大雨積水，為避免致災，必須確保水門、抽水機可及時調節，避免河川上游淹水。

楊文科表示，在全球氣候變遷的影響下，極端降雨頻繁發生，感謝二河局局長楊人傑每年這個時刻，都與縣府一起對抗旱災及水災；楊文科提到，昨晚下了一場大雨，新竹縣大致上沒有災情，僅有少部分地區有土石崩落，為保障鄉親安全，縣府平常都非常重視防汛工作。

楊文科說，縣府工務處每年編列600萬元預算，辦理抽水機、防汛水門、智慧防汛及水患自主防災社區等工作，其中，溝貝幹線的水閘門及兩側滯洪池更是重中之重，設有自動、電動及手動的水閘門，可因應各種狀況，在必要時可調節水位避免淹水災情。

尤其每年5月至11月的汛期將至，楊人傑表示，過去幾次風災，如納莉颱風、艾利颱風，或2019年的517豪雨，都造成溝貝地區嚴重淹水，溝貝也被納入易淹水地區，二河局與縣府一起合力投入相當多的人力及物力辦理排水系統改善，不僅加高堤防、設置滯洪池，也設置淹水感測器、水位站，並透過監測設備觀看即時影像，隨時掌握淹水情況並做處理，逐年改善淹水情形。

竹縣府工務處表示，縣府每年皆在汛期前加強防汛整備工作，包含河川及排水設施整理與清淤工作、各項水利建造物檢查及移動式抽水機維護，並確保轄內水位監測站及水位警示系統正常運作等。