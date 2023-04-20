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竹市府招百名學生當暑期工讀生 薪資每月2萬6400元
新竹市政府今年7月3日至8月24日月推出市府暑期工讀計畫，即日起報名至5月5日，薪資為每月基本工資2萬6400元。市長高虹安鼓勵青年學生踴躍報名，表示是搶先體驗、直擊公部門業務推動、參與市政運作的好機會，對同學未來職涯發展大有助益。
竹市府勞工處指出，市府今年度的暑期工讀單位有社會處、衛生局、環保局、各區區公所、圖書館、動物園等計26個業務單位，共提供103個工讀職缺。今年暑期工讀薪資已調高為每月基本工資2萬6400元，並依到職日及實際提供勞務情形給付工資。
勞工處長黃錦源表示，報名對象須為設籍新竹市的符合資格青年學生，一般大專學生工讀名額96名，為照顧弱勢學生族群，還有特定對象學生工讀名額7名，共提供103個工讀職缺。受理報名後，5月15日在新竹市政府勞工處官方網站公布錄取名單。
勞工處進一步說明，詳細工讀報名資格及申請條件，請至新竹市政府勞工處網站下載活動簡章及報名表件，或至各區公所社政課索取紙本報名簡章。填妥報名表並檢附相關證明文件後，5月5日前以郵戳為憑，親送或掛號郵寄至勞工處（新竹市龍山西路99號，新竹市政府勞工處收），並請在信封上註明「報名新竹市112年度暑期工讀」。
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