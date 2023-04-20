全中運自由車公路賽明在竹苗舉行 部分路段封閉管制

全中運自由車公路賽高中男子組100公里競賽明天上午9點5分將由新竹縣台3線公路59公里處出發，預計9點50分進入苗栗縣境內，頭份警分局轄區路段上午9點20分至11點將實施交通管制，其中「縣道124線至苗20線與124乙線交岔路口」間的路段將封閉管制，禁止車輛禁入，警方提醒駕駛人注意。

頭份警分局指出，全中運自由車公路賽高男組100公里競賽將於4月21日9點5分由新竹縣台3線59公里處出發，進入苗栗縣頭份警分局轄區後，由省道台3線公路南向93.3公里處起，沿路經台3線與親民路口→峨眉橋→三灣鄉外環道（新台3線）→左轉124線（三灣國中前）→縣道124線至龍門隧道前→右轉田美大橋（鄉道苗20線）→右轉縣道124乙線→右轉台3線北向車道，折返回新竹縣賽事起點。