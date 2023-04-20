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全中運自由車公路賽明在竹苗舉行 部分路段封閉管制

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
全中運自由車公路賽明天在竹、苗舉行，苗栗縣頭份警分局轄區部分路段將封閉道路管制。圖／頭份警分局提供
全中運自由車公路賽明天在竹、苗舉行，苗栗縣頭份警分局轄區部分路段將封閉道路管制。圖／頭份警分局提供

全中運自由車公路賽高中男子組100公里競賽明天上午9點5分將由新竹縣台3線公路59公里處出發，預計9點50分進入苗栗縣境內，頭份警分局轄區路段上午9點20分至11點將實施交通管制，其中「縣道124線至苗20線與124乙線交岔路口」間的路段將封閉管制，禁止車輛禁入，警方提醒駕駛人注意。

頭份警分局指出，全中運自由車公路賽高男組100公里競賽將於4月21日9點5分由新竹縣台3線59公里處出發，進入苗栗縣頭份警分局轄區後，由省道台3線公路南向93.3公里處起，沿路經台3線與親民路口→峨眉橋→三灣鄉外環道（新台3線）→左轉124線（三灣國中前）→縣道124線至龍門隧道前→右轉田美大橋（鄉道苗20線）→右轉縣道124乙線→右轉台3線北向車道，折返回新竹縣賽事起點。

這次賽事頭份警分局實施交通管制時間為上午9點20分至11點止，為顧及參賽選手及用路人車安全，頭份分局將對賽道「縣道124線至苗20線與124乙線交岔路口」間的路段實施封閉管制，禁止車輛進入，其餘路段車輛仍可雙向通行。警方已於道路封閉間的各大路口懸掛「改道告示牌」，提前預告用路人改道行駛，籲請車輛駕駛遵從員警指揮管制，以確保行車安全及賽事圓滿完成。

全中運自由車公路賽明天在竹、苗舉行，苗栗縣頭份警分局轄區部分路段將封閉道路管制。圖／頭份警分局提供
全中運自由車公路賽明天在竹、苗舉行，苗栗縣頭份警分局轄區部分路段將封閉道路管制。圖／頭份警分局提供

苗栗縣 車道 新竹

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