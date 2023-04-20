竹北土方崩落威脅民宅 縣府農業處要咎責業者

新竹縣竹北市大眉里的山水天地社區昨晚發生建築工地堆置土方遭大雨沖刷崩落，紅泥水更沖進住家庭院，目前已有3戶緊急安置，新竹縣府農業處判定現場違法堆置，將依違法水保法移送廠商，後續持續咎責並開罰。

竹縣府農業處今上午會同水土保持服務團技師前往現場勘查，現場堆置建築土方高達3層樓，周圍卻僅有未固定的水泥塊圍阻，事發時在大雨沖刷下，大量土石滑落，不僅沖垮水泥塊，還壓斷路燈，泥水更沖進社區造成滿地泥濘。

居民表示，原本社區旁並未堆置土方，社區原本也有反映土方堆置周邊又無擋土牆固定可能發生危險，尤其水泥塊只是擺放在土方周邊並未以鋼筋串連，沒想到大雨一下土石便大量沖落。

昨晚第一時間大眉里長張清龍與竹北市公所也到場了解情況，同時針對靠近土方崩落處鄰近的居民安置到旅館，同時協調所有人同意支付撤離戶住宿旅館所需費用。

農業處山坡地保育科指出，現場經技師研判為違法堆置且有持續沖刷可能，已立即要求違法堆置的廠商立刻清除土方，今白天雖大雨持續，現場挖土機進駐持續作業，要將土方移除。

農業處山坡地保育科表示，現場疑違法水土保持法，將移送新竹地檢署偵辦追究責任，同時要求行為人提出緊急防災計畫處理，後續若判定確實違法，新竹縣府也會對廠商施以行政罰。