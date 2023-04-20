苑裡鎮垃圾掩埋場被大雨炸出排水問題 公所允盡速改善

今天雨炸台灣中部，苗栗縣苑裡鎮垃圾掩埋場也被大雨炸出排水問題！有當地民眾不滿說，垃圾場周邊排水溝長期淤塞不清，甚至去年有邊坡坍塌覆蓋排水溝，也未修復，造成洪水溢流夾帶垃圾及惡臭到下方菜園及農田裡，向公所反映但至今遲未改善。

今天上午水坡里長歐明城及呂姓里民前往察看，發現垃圾場下方排水溝，有部分溝道周邊因雜草叢生，還被雜木垃圾淤堵，導致洪水漫出溢流到農田裡。

呂姓里民也指出，位在垃圾場下方駁坎有一段坍崩，土石覆蓋排水溝，每次下大雨，就造成排水改道沖入下方菜園，不僅淹死他種的菜，散發出的惡臭更是讓人難以忍受，希望公所可以早日修復。