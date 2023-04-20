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百年台南「善化牛墟」面臨存亡 立委助找台糖供地遷移
台南市百年「善化牛墟」攤商市集，卻因土地租約面臨解散，立委郭國文今與立法院財政委員會前往考察，決議協助市府推動OT委外經營，向台糖承租已中止的大湖計畫用地，用地變更後「成立牛墟文化館，保留牛墟文化」。
郭國文指出，牛墟過去是農業時期牛隻交易場所，後來形成每月2.5.8日集會的市集，善化牛墟攤商約200多攤，變成在地人的「庶民百貨」，最早可追溯自1821年，是200多年的傳統活動。
郭國文表示，和台南市議會副議長林志展長期關注牛墟遷址問題，也多次協調地主延長租約，然而用地一直是牛墟存亡面臨的主要問題。今和林志展與議員余柷青協調中央與地方，最後達成共識結論，接下來將由市府推動牛墟OT經營，主計總處也答應，中央視需求提供經費挹注。
用地問題因水利署明確表示，台南大湖計畫中止，讓原框定的台糖土地可釋出作為牛墟用地，而市府預計向台糖租用2公頃土地，進行用地變更後，成立牛墟文化館，保留牛墟文化特色及攤位販售區。
郭國文要求市政府未來用地變更時，應以4.5公頃為目標，而且特別要注意停車空間是否淹水等問題，以增加吸客率。郭國文說，對此台糖表示會全力配合，市長黃偉哲對牛墟也相當關心，希望用地問題可以在任內解決，達成文化保存的重要里程碑。
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