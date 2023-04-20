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大進補！明德水庫蓄水翻兩倍多 鯉魚潭水庫蓄水率破3成

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣明德水庫集水區一天降下223毫米雨量，蓄水一天之內翻兩倍多到690.97萬立方公尺。記者范榮達／攝影
苗栗縣明德水庫集水區一天降下223毫米雨量，蓄水一天之內翻兩倍多到690.97萬立方公尺。記者范榮達／攝影

最強春雨來襲，苗栗縣頭屋鄉明德水庫、鯉魚潭水庫蓄水大進補，明德水庫蓄水一天之內翻兩倍多到690.97萬立方公尺，鯉魚潭水庫蓄水3756萬立方公尺，蓄水率回升突破3成。

農田水利署苗栗縣管理處統計，明德水庫集水區昨天下午降雨到今天中午，共降下223毫米，水庫蓄水大進補，工作人員形容昨天上游還是旱象，今天一早綠波盪漾，水情完全不一樣。

明德水庫目前蓄水量690.97萬立方公尺，蓄水率55.73%，而昨天中午蓄水量268.66萬立方公尺，一天之間增加422.31萬立方公尺、2.57倍，維持每秒95.63方公尺入流。

鯉魚潭水庫集水區則降下198毫米雨量，蓄水量3756萬立方公尺，蓄水率32.4%，昨天中午蓄水量3464萬立方公尺、蓄水率29.89%，一天之內增加約292萬立方公尺，目前入流每秒51立方公尺。

苗栗縣鯉魚潭水庫集水區一天降下198毫米，蓄水率回升突破3成。記者范榮達／攝影
苗栗縣鯉魚潭水庫集水區一天降下198毫米，蓄水率回升突破3成。記者范榮達／攝影

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