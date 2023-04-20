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增太陽能產業及擴大鋼材加工廠 龍港工業園區環差過關

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
東和鋼鐵欲調整龍港工業園區引進產業及土地使用規畫，圖為變更後園區規畫。圖／截自環評書件
東和鋼鐵欲調整龍港工業園區引進產業及土地使用規畫，圖為變更後園區規畫。圖／截自環評書件

配合政府2050淨零排放政策、公司減碳目標及產業發展趨勢，東和鋼鐵欲調整龍港工業園區引進產業及土地使用規畫，擴增鋼材加工產量及新增儲能設施與太陽能光電等，環委要求確認儲能設備耗電量及排碳量計算的正確性、補充變更後實質溫室氣體減量效益、強化石虎保育措施及增加自動相機數量，本案修正後通過。

環保署今召開龍港工業園區開發計畫第三次環差（園區產業調整、鋼材加工產量擴增暨新增儲能設施與太陽能光電）專案小組第2次初審會議，龍港工業園區位於苗栗縣後龍鎮，整體開發面積約為35萬368平方公尺，其中保育區約占19萬1381平方公尺，占整體開發面積約54.62％。

開發單位東鋼說明，為達到2030減碳30％（2030年總碳排量比2005年少30％）及RE30（2030年總用電量有30％來自再生能源），規畫2050減碳路徑，除專案規畫電爐改造，可行性研究包含引進電爐廢鋼預熱系統、加熱爐廢熱回收ORC發電、盛鋼桶預熱器及加熱爐採富氧燃燒技術、碳捕捉及預熱技術。

東鋼表示，面臨嚴重產業外移，龍港園區招不到商，因此欲調整園區引進產業及土地使用規畫。本次變更內容包含新增儲能及太陽能產業、擴大鋼材加工廠、配合土地使用計畫調整開發面積，檢討後開發面積增加315平方公尺，整體開發面積變更為35萬683平方公尺，其中保育區面積擴增至19萬1734平方公尺。

空汙總量部分，變更前硫氧化物排放量每年108公噸、氮氧化物355公噸、粒狀汙染物63公噸、揮發性有機物495公噸；變更後硫氧化物及氮氧化物排放總量為0、粒狀汙染物降為11公噸、揮發性有機物大幅減少至55.3公噸。

西湖鄉公所憂心，東鋼西湖園區運載廢鐵行經台一線時會有鋼屑掉落，導致車輛輪胎爆胎影響行車安全，龍港園區行經台33線恐也會有類似情況發生。

環委指出，過去苗栗後龍有一殯葬園區案因石虎問題引發爭議，而該案就在龍港園區另一側，顯示園區附近有石虎出現，但開發單位的生態調查資料卻說沒發現石虎，根本不合理，要求強化石虎保育措施，增加園區基地內石虎穿越線的調查，並增加自動相機數量。

環委也要求強化廢棄物處理方式，評估廢棄物減量或再利用的可能性，補充說明國內外有關儲能設備除役後的處理技術；確認儲能設備耗電量及碳排量計算的合理正確性，以及變更後實質溫室氣體減量效益；另也需評估增加太陽能光電裝置容量可能性，補充說明風力發電及太陽能光電儲能相關規畫。

植栽部分，環委表示，本次變更擬移除胸徑10公分以上喬木種類及數量，要求開發單位評估增加原生數種植栽數量，並據以計算植栽淨減碳效益，移除喬木如為原生種，應補植相同種類，但陽姓樹種除外。

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