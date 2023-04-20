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今凌晨豪雨釀災 苗栗海線通霄鎮有泥流淹進民宅

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
嚴姓民眾說，屋內客廳及房間木製家具底部都淹水受損，上高中兒子今天也請假留在家裡幫忙打掃。記者吳傑沐／攝影
嚴姓民眾說，屋內客廳及房間木製家具底部都淹水受損，上高中兒子今天也請假留在家裡幫忙打掃。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣海線地區今天凌晨2點左右開始下起暴雨，雨勢持續約1小時，通霄鎮通灣里7鄰一處巷道，因上方山坡地開發，大量泥水從排水溝沿道路往下溢流淹進民宅，其中有兩戶民宅一樓水淹約30公分家具泡水，一早天亮後，營建公司前往慰問受災戶外，也出動人員及機具協助清理。

受災民眾謝明耀說，凌晨2點多發現屋內淹水，就全家起床總動員，從大門口防阻泥流繼續淹進屋內，天亮後雨勢歇停，開始清除屋內泥水、砂土並整理家具。

另戶嚴姓民眾則說，屋內客廳及房間木製家具底部都淹水受損，去年底花1萬多元剛買的智能打掃機也泡水故障，上高中兒子也請假留在家裡幫忙打掃，

據了解，該巷弄上方由台灣材料大廠中釉公司規畫10公頃設置小型輕工業區，主要為引進批發業、綠建材等事業單位進駐。去年5月間豪大雨也曾2度泥流水淹下方台1線道路，還造成多起機車摔車意外，當時工區承諾設置滯洪池及改善排水問題，未料至今仍禁不起一場大雨而釀災。

一早營建公司接獲通知後趕赴現場，派機具緊急清理巷弄路面淤積泥砂，也出動工人協助受災戶整理家園，並慰問10餘住戶各3000元。工區人員低調說，今天凌晨雨勢太大了，泥水宣洩不及才會溢流出排水系統，造成下方低窪住戶及道路淹水，正全力清除災情。

通霄鎮代會副主席黃啟森怒批，這根本是不該發生的事！以前中釉公司沒來開發這裡從未發生如此淹水狀況，但山坡地被大面積開發後，每次大雨就有災情，不僅造成民怨，也危及台1線道路交通安全，希望縣府主管機關能善盡監督之責，嚴格要求業主改善水土保持及排水問題。

一早天亮營建公司緊急派員慰問受災戶，也出動人員及機具協助清理泥水。記者吳傑沐／攝影
一早天亮營建公司緊急派員慰問受災戶，也出動人員及機具協助清理泥水。記者吳傑沐／攝影
一早天亮營建公司緊急派員慰問受災戶，也出動人員及機具協助清理泥水。記者吳傑沐／攝影
一早天亮營建公司緊急派員慰問受災戶，也出動人員及機具協助清理泥水。記者吳傑沐／攝影
今天凌晨2點多大雨造成大量泥水從排水溝沿道路往下溢流，造成下方巷道慘遭泥流淹沒，泥水甚至淹進低窪民宅。圖／謝明耀提供
今天凌晨2點多大雨造成大量泥水從排水溝沿道路往下溢流，造成下方巷道慘遭泥流淹沒，泥水甚至淹進低窪民宅。圖／謝明耀提供
今天凌晨2點多大雨造成大量泥水從排水溝沿道路往下溢流，造成下方巷道慘遭泥流淹沒。圖／謝明耀提供
今天凌晨2點多大雨造成大量泥水從排水溝沿道路往下溢流，造成下方巷道慘遭泥流淹沒。圖／謝明耀提供
工區人員指出，因瞬間雨勢太大了，泥水宣洩不及才會溢流出道路排水系統，造成下方低窪住戶及道路淹水。記者吳傑沐／攝影
工區人員指出，因瞬間雨勢太大了，泥水宣洩不及才會溢流出道路排水系統，造成下方低窪住戶及道路淹水。記者吳傑沐／攝影

淹水 排水溝 房間

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