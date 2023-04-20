桃市府推偏心左轉路暢計畫 市區塞車問題改善很有感
桃園市大興西路與文中路口上下班尖峰時間總是被抱怨塞車塞爆，交通局在此以「偏心左轉路暢計畫」改善塞車問題，市長張善政今日視察表示，目前塞車時間已從2小時縮短至45分，改善效果非常明顯。
張善政說，228連假時，交通局花了7天，把大興西路的分隔島移除後，開闢2個直行車道、1個左轉車道、1個右轉車道，雖然只是小小的改善，但效果非常明顯，這樣的改善就是小兵立大功。
張善政指出，目前塞車的時間已從2小時降低到45分鐘，改善後，直行車通過車輛數從每小時400輛增加到1200輛，左轉車輛每小時從240輛增加到400輛，成效非常明顯，透過小幅的工程，讓交通改善更有感。
交通局局長張新福表示，此路口上下班尖峰時段，因國道2號交流道湧入的車流匯集導致擁塞，改善後將可分流國道的車輛，也讓左轉車輛可以有專用道等待左轉，不會妨礙直行車輛通行。目前已縮短壅塞時間約63%，提高車流效率達250%
張新福說，目前交通局已完成25處偏心左轉路暢計畫，計畫今年底前完成100處，交通局未來將持續與各路權機關合作，於道路刨鋪、新闢時一併進行標線改造，以提供用路人更順暢安全的行車環境。
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