湯蕙禎：鄭文燦市府任內文資保存有目共睹

民進黨立委湯蕙禎今天表示，文化資產保存是百年基業，同時亦牽扯私人財產權的保障與文化公民權的實踐，不可偏頗與廢除，但桃園市長張善政領導的市府團隊尚未在文資保存交出任何成績，卻只想抹黑前市長、行政院副院長鄭文燦8年的成果，令人遺憾。

湯蕙禎表示，鄭文燦8年任內對於桃園地區文化資產的保存維護是不遺餘力，目前桃園市有兩處國定古蹟、22處市定古蹟、93處歷史建物、3處文化景觀及1處自然地景之外，還有162件古物、6項傳統表演藝術、4項傳統工藝、2項民俗及口述傳統，無論是有形或是無形的文化資產多元且豐富。

湯蕙禎指出，細看桃園市文化資產保存歷史，以桃園神社保存最為傳奇經典，成為台灣保存最完整的日本神社。民間發起的桃園眷村保存運動，歷經政黨輪替，成就了桃園眷村鐵三角，成為馬祖新村文創園區、太武新村文創園區、憲光二村移民博物館。桃園區有軌道願景館、七七藝文町、新住民文化館、大廟口派出所，中壢區則有中平路故事館、壢小故事森林、壢景町，成為市民親近體驗藝文生活的好地方。

湯蕙禎說，2016年指定的直轄市定古蹟「前空軍桃園基地設施群」，亦是以市府為兼顧國家重大開發建設與文化資產保存的案例，該處古蹟指定後，透過中央地方各部會共同努力，修正航空城都市計畫，包括擬定桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫書，劃定古蹟保存區，以維護古蹟及周邊環境景觀，為全台由地方政府自行擬訂並實施古蹟保存計畫之首例。