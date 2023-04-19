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虛驚一場！大樹壓垮鐵皮屋 桃園92歲老翁爬出廢墟無大礙

聯合報／ 記者陳右豪曾增勳／桃園即時報導
南桃園地區今日中午開始下雨，平鎮區福林里有棵大樹倒塌壓垮鐵皮屋，92歲連姓老翁爬出廢墟無大礙。圖／翻攝里長彭士益臉書
南桃園地區今日中午開始下雨，平鎮區福林里有棵大樹倒塌壓垮鐵皮屋，92歲連姓老翁爬出廢墟無大礙。圖／翻攝里長彭士益臉書

因受鋒面影響，南桃園地區今日中午開始下雨，平鎮區福林里東豐路100巷和學園區路口，有棵大樹疑似因泥土鬆軟導致倒塌壓垮鐵皮屋，民眾發現趕快通報里長，92歲連姓老翁自行從鐵皮屋爬出，所幸沒有大礙。

里長彭士益表示，下午約2時許接獲鄰長通報，開始下雨後沒多久，路口處遙遙欲墜的路樹突然倒塌，壓垮一旁的鐵皮屋，當時高齡92歲的連姓老翁正在屋內，倒塌後自行爬出，並由鄰長攙扶到一旁，表情顯得非常驚恐。

彭士益說，因旁邊就是山峰重畫區正在施作工程，當下立即通報相關單位，希望盡速調動相關機具前來清除因倒塌留下的路樹及瓦礫堆。議員楊家俍表示，獲報後已立即協調重畫區的重機具協助清除瓦礫堆，明日還會再繼續整理。

南桃園地區今日中午開始下雨，平鎮區福林里有棵大樹倒塌壓垮鐵皮屋，92歲連姓老翁爬出廢墟無大礙。圖／翻攝里長彭士益臉書
南桃園地區今日中午開始下雨，平鎮區福林里有棵大樹倒塌壓垮鐵皮屋，92歲連姓老翁爬出廢墟無大礙。圖／翻攝里長彭士益臉書

路樹 桃園

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