虛驚一場！大樹壓垮鐵皮屋 桃園92歲老翁爬出廢墟無大礙

因受鋒面影響，南桃園地區今日中午開始下雨，平鎮區福林里東豐路100巷和學園區路口，有棵大樹疑似因泥土鬆軟導致倒塌壓垮鐵皮屋，民眾發現趕快通報里長，92歲連姓老翁自行從鐵皮屋爬出，所幸沒有大礙。

里長彭士益表示，下午約2時許接獲鄰長通報，開始下雨後沒多久，路口處遙遙欲墜的路樹突然倒塌，壓垮一旁的鐵皮屋，當時高齡92歲的連姓老翁正在屋內，倒塌後自行爬出，並由鄰長攙扶到一旁，表情顯得非常驚恐。