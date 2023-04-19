驚！風雨太大吹斷中原大學樹木 學生險被擊中畫面曝光

雷神索爾發威，今天因鋒面接近，不少地區都下起大雨。強大風雨之下，桃園市中原大學校內一棵路樹下午竟直接被攔腰吹斷，許多路過的學生當場嚇得魂飛魄散，還有學生只差幾秒鐘差點就被路樹擊中，讓目擊者看了連飆髒話。

根據目擊者拍下影片，今天下午大雨滂沱，強風呼嘯，中原大學全人村公車站旁一棵大樹突然被強風吹斷砸向路面，當時許多學生都在路上行走，其中2名男學生準備撐傘通過時，大樹剎那間就倒在2人面前，讓2人看傻了眼。拍攝影片的學生更被嚇到直呼2次「holy shit」。

中原大學生物科技學系副教授招名威則在臉書表示，今天中壢出現怪風，風速大到老樹被連根拔起，好險沒有人受傷。

網友表示「超扯沒人受傷吧」「彷彿看到自己的期中，不堪一擊」「可憐的樹，這種風雨的程度就倒，一定是本來就沒養好」「好可怕，這樣可以放假嗎？」

記者晚間重返現場，大樹傾倒範圍橫跨人行道和草皮，範圍不小，校方在大樹附近已用角錐拉起封鎖線，避免再發生意外。