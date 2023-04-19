聽新聞
test
0:00 / 0:00
驚！風雨太大吹斷中原大學樹木 學生險被擊中畫面曝光
雷神索爾發威，今天因鋒面接近，不少地區都下起大雨。強大風雨之下，桃園市中原大學校內一棵路樹下午竟直接被攔腰吹斷，許多路過的學生當場嚇得魂飛魄散，還有學生只差幾秒鐘差點就被路樹擊中，讓目擊者看了連飆髒話。
根據目擊者拍下影片，今天下午大雨滂沱，強風呼嘯，中原大學全人村公車站旁一棵大樹突然被強風吹斷砸向路面，當時許多學生都在路上行走，其中2名男學生準備撐傘通過時，大樹剎那間就倒在2人面前，讓2人看傻了眼。拍攝影片的學生更被嚇到直呼2次「holy shit」。
中原大學生物科技學系副教授招名威則在臉書表示，今天中壢出現怪風，風速大到老樹被連根拔起，好險沒有人受傷。
網友表示「超扯沒人受傷吧」「彷彿看到自己的期中，不堪一擊」「可憐的樹，這種風雨的程度就倒，一定是本來就沒養好」「好可怕，這樣可以放假嗎？」
記者晚間重返現場，大樹傾倒範圍橫跨人行道和草皮，範圍不小，校方在大樹附近已用角錐拉起封鎖線，避免再發生意外。
中原大學回應，剛好樹醫生詹鳳春在秀德廳演講，演講結束後董事長、校長、總務長都有去現場關心，還有總務處的同仁也有去現場處理。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言