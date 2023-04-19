飆仔注意！ 桃園啟動「靜桃計畫」 50處熱點6月起天天查

桃園改裝車噪音嚴重擾民，市府環保局今天到議會工作報告，不分黨派、不分區域議員都批評桃園已成「飆仔天堂」。副市長蘇俊賓晚間表示，已開始研議相關改善方案，為提高稽查效果，市府預計6月起推動「靜桃計畫」，啟動跨局處聯合執法，針對全市約50處飆車及車輛噪音熱點強力稽查。

環保局表示，「靜桃計畫」預計今年6月開始，優先執法的50處重點路段包括桃園區中路重劃區、小檜溪重劃區，八德區八德擴大重劃區、公園路，平鎮區環南路、中豐路，龜山區萬壽路、大坪頂地區，蘆竹區奉化路、中山路、大園區大觀路、新屋區中山東路、楊梅區瑞溪路、觀音區文化路、龍潭區中豐路和重機騎士最愛的台七乙線和羅馬公路等。

環保局表示，原本每周3次的聯合稽查取締噪音車輛勤務，未來將擴大為每天辦理，另增加警察路邊臨檢，經發局也會加強輔導汽機車商業合法經營，希望整合跨局處資源強力執法，讓飆車族無法心存僥倖。

環保局表示，因應噪音車輛具高移動、不連續性、不易取締特性，環保局今年已優化現有12套移動式科技執法設備，提升行動通訊影像傳輸、遠端監控管理、電池續航力等功能，未來會在各區不定期、不定時輪替執法位置。

環保局統計，前年科技執法總共告發89輛、去年告發272輛、今年至3月告發136輛；未來會以1區配置3組設備為目標，陸續增購聲音照相科技執法設備。