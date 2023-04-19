中華電募捐光華小電腦鋼琴 聯合報捐好讀報閱讀學習

中華電信桃園營運處總經理蘇振乾今天攜帶聯合報社等企業、診所共同捐贈的電腦4組、鋼琴2台等用品文具一批，捐給復興區光華國小學童使用，蘇振乾表示，透過數位再生列車募集學習資源，希望協助偏鄉小校學生提升學習動機，拓展多元視野。

這項光華國小電腦捐贈活動，由中華電信桃營處發起募集，聯合報社、奇煜科技公司、敦仁診所參與，包括4組電腦主機、螢幕、滑鼠、鍵盤及2台鋼琴、網卡和隨身碟等文具，聯合報另外提供聯合報好讀報6份，捐給該校4到6年級每班2份閱讀，蘇振乾代表捐贈，光華國小校長黃進成受贈感謝。