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中華電募捐光華小電腦鋼琴 聯合報捐好讀報閱讀學習
中華電信桃園營運處總經理蘇振乾今天攜帶聯合報社等企業、診所共同捐贈的電腦4組、鋼琴2台等用品文具一批，捐給復興區光華國小學童使用，蘇振乾表示，透過數位再生列車募集學習資源，希望協助偏鄉小校學生提升學習動機，拓展多元視野。
這項光華國小電腦捐贈活動，由中華電信桃營處發起募集，聯合報社、奇煜科技公司、敦仁診所參與，包括4組電腦主機、螢幕、滑鼠、鍵盤及2台鋼琴、網卡和隨身碟等文具，聯合報另外提供聯合報好讀報6份，捐給該校4到6年級每班2份閱讀，蘇振乾代表捐贈，光華國小校長黃進成受贈感謝。
蘇振乾一行人隨後到復興區義盛國小參加孩童職能講座，以Maker為開頭觸發孩子學習的動力起點，說明3D列印、自走車、無人機、智慧製造等未來發展職業，現場體驗區有額溫槍、機器人、小藍芽喇叭、光線槍靶及光線槍開關燈，讓學童現場體驗很感興趣。針對聯合報推動偏鄉閱讀合作，提供二校好讀報，提升學童閱讀能力，受到二校認同。
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