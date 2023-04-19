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中壢汙水下水道1期工程預計9月完工 張善政視察後這樣說

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市中壢地區汙水下水道系統建設BOT計畫1期工程，預計今年9月可完工。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢地區汙水下水道系統建設BOT計畫1期工程，預計今年9月可完工。記者翁唯真／攝影

桃園全市汙水下水道建設規畫興建12個汙水系統及3處集汙區，目前中壢汙水下水道管線已完成約10公里，第1期工程預計今年9月完成，並讓用戶接管，桃園市長張善政今前往視察開挖井及第下水道表示，地下汙水道為隱形建設但對環境維護很重要。

促進民間參與桃園市中壢地區汙水下水道系統建設BOT計畫，為桃園第2大汙水促參計畫，於2021年9月開始興建，服務範圍涵括高鐵桃園車站特定區、中壢及內壢交流道附近特定區計畫區、中壢平鎮及中壢龍岡地區都市計畫

中壢水資源回收中心全期每日汙水處理量達15萬6800噸，共近20萬戶接管，總長度246公里，工程分4期推動，其中第1期工程預計今年9月完成通水，約3.8萬戶接管，目前中壢汙水下水道管線已完成約10公里，正持續往中壢市區方向推進中。

張善政今前往視察指出，位於中壢三光路及青松街的12米開挖井，汙水幹管已一節節的持續推進，而6米查看管徑135公分相當狹小的管徑品質也相當不錯，期待如期完工。

桃園目前有3個主要的汙水下水道工程，包括桃園、中壢及埔頂BOT案，雖然工程大部分位於地底下，不過張善政要求廠商以傳單方式通知附近住戶施工資訊，並落實交維計畫，現場也會設置柔性告示牌讓用路人清楚知道施工資訊，且針對高風險工區，增設防撞桶、爆閃燈及3層防墜網，會透過里長的宣導，讓施工資訊更加透明，期盼市民更支持汙水下水道建設。

張善政說，汙水下水道為隱形建設，對於環境生活品質很重要，先進國家的接管率都很高，全桃園至今年底預計可完成19.6萬戶，接管率可達22.33％，2026年目標接管率達34％，每年可增加3％。

桃園市長張善政（左3）今視察桃園市中壢地區汙水下水道系統建設BOT計畫工程。記者翁唯真／攝影
桃園市長張善政（左3）今視察桃園市中壢地區汙水下水道系統建設BOT計畫工程。記者翁唯真／攝影
桃園市長張善政（左3）今視察桃園市中壢地區汙水下水道系統建設BOT計畫，12米開挖井，汙水幹管已一節節的持續推進。記者翁唯真／攝影
桃園市長張善政（左3）今視察桃園市中壢地區汙水下水道系統建設BOT計畫，12米開挖井，汙水幹管已一節節的持續推進。記者翁唯真／攝影

張善政 BOT 都市計畫

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