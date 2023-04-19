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疫情解封產業缺工 桃園每個人有兩個以上就業機會

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
根據桃園市政府勞動局就業職訓服務處統計，每個人至少都有2個以上的就業機會。圖／桃園市政府勞動局臉書
根據桃園市政府勞動局就業職訓服務處統計，每個人至少都有2個以上的就業機會。圖／桃園市政府勞動局臉書

疫情解封，各行業目前都在缺工，根據桃園市政府勞動局就業職訓服務處統計，目前的求工倍數約在2，每個人至少都有2個以上的就業機會，偏鄉可能不到0.5，因此就業機會較多，且15至24歲的失業率下降了3.9%，為降幅全國最多。

勞動局就業職訓服務處代理處長黃碩斌表示，上半年因疫情的關係，徵才活動較少舉辦，後來下半年疫情穩定後，配合勞動部青年就業獎勵、尋職津貼，以市府的青年安薪讚措施，也讓青年失業率有效下降。

黃碩斌說，今年疫情解封，各種人力需求增加，如桃園市境內的運輸倉儲業人力需求增加約90%、服務業增加約50%、餐飲業約50%，製造業雖因上一年度需求量大，本年同期人力需求略降，但人力需求仍高。

黃碩斌表示，輔導青年就業最主要的問題是，畢業生對就業市場認知有限，就業準備比較不足，同時也有些青年有學用落差問題，造成青年求職目標不明確，就業也較不穩定，市府目前都會利用履歷健診、職涯諮商、就業講座來提升青年就業準備，另以津貼方案提升青年的就業穩定性，也得到不錯成效。

黃碩斌坦言，各種產業人力需求旺盛，相對尋才就比較困難，主要是因為全國目前總體失業率 約為3.5-3.6%間，符合國際充分就業的標準，加上少子化的影響青年勞動力遞減，以及目前平台經濟的興起，許多青年都會選擇外送、參與直播以及擔任網紅等多元就業選擇，都會影響到各行業的人力招募。

畢業電子系的鄭姓青年表示，因住在桃園，如果倉儲運輸業或是營造業有缺，他會去應徵，對於電子相關工作沒有興趣，不會朝自己的本業發展。談到適應期，他則覺得最多1個月，但是如果有津貼補助，會增加繼續待下去的意願。

青年 失業 勞動部 桃園

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