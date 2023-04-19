慢飛天使彩繪花燈 為頭份靚燈好客節暖身
苗栗縣頭份市公所迎接今年「頭份四月八」靚燈好客節的盛會，今天上午邀慢飛天使工作坊的十多位小朋友與市長羅雪珠一同彩繪花燈，為將到來的四月八系列活動暖身；今年四月八主要活動預計5月26至28日三天登場，安排有遶境「史歷趴」、光影展演、搖滾演唱會、花燈舞競賽、熱鬧市集、客家飯兜等多項節目。
頭份市長羅雪珠表示，農曆四月八是頭份地區的年度節慶，早期農業社會，頭份永貞宮媽祖出巡遶境，各方陣頭、香燈腳聚集，加上地方仕紳的花燈對抗賽，市區街頭熱鬧滾滾，家家戶戶都會準備美味佳餚宴請親朋好友，成為老頭份人的珍貴回憶。
今年頭份四月八花燈彩繪活動邀在地文創團隊「墨曜文創手作共學團」的老師為頭份市12所小學及慢飛天使566工坊小朋友介紹頭份四月八的故事背景，引導小朋友自由繪製四月八主題花燈，將於5月初在市公所藝術館前設置花燈走廊，把小朋友繪製的花燈懸掛於花燈走廊，透過孩子們自己繪製的花燈，傳承發揚四月八的傳統文化，並呈現頭份的創意與未來。
市公所表示，今年頭份四月八靚燈好客節系列活動規畫的節目包括5月27、28日青年文化爐主遶境「史歷趴」（拖鞋之意）、26至28日的 「重現食光四月八」光影展演、27日「庄神搖滾演唱會 」、「 頭份舞燈靚」花燈舞競賽（報名時間至4月28日止）、26至28日「遊Buy客遊頭份」旅遊整合活動 、「頭份做熱鬧市集」，還有頭份客家飯兜（5月8日開放線上預訂、26至28日現場取貨或現場購買），相關訊息將陸續公佈於市公所網站及臉書緣頭小份。
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