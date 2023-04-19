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賞螢季來了！桃市府推北橫賞螢導覽圖 9地點螢蟲聚光

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市府風管處推出北橫賞螢導覽圖，9處賞螢地點，歡迎民眾尋幽賞螢。圖／風管處提供
桃園市府風管處推出北橫賞螢導覽圖，9處賞螢地點，歡迎民眾尋幽賞螢。圖／風管處提供

又是一年螢火蟲季節來了，桃園市府風景管理處過去螢火蟲季節在後慈湖辦理生態觀察，今年慈湖園區施工停辦，該處今天下午表示， 4月下旬至5月中旬螢火蟲活躍季節，該處今年推出北橫賞螢導覽圖，包括大溪百吉步道至至復興區角板山詩朗步道9處，歡迎民眾前往林間尋幽賞螢及景點遊玩休憩。

往年螢火蟲季節，市府風管處選擇慈湖園區辦理賞螢生態觀察活動，今年慈湖園區施工整修暫停開放，風管處停辦賞螢活動，仍整理推出北橫賞螢導覽圖，包括大艽芎步道、石門環湖公路阿姆坪段、長興國小楠仔溝古道、二層坪古道、百吉林蔭步道、基國派道路、觀音洞步道、角板山詩朗步道9處螢火蟲聚集地點，提供喜愛賞螢民眾尋幽探訪。

市府風管處表示，螢火蟲大都出現乾淨水源地帶及少汙染陸域，北橫自然生態環境良好，匯聚賞螢地點，以黑翅螢、黃緣螢、台灣窗螢及山窗螢最常見，繁殖期每年4至5月間，後慈湖原始森林生態是螢火蟲最佳生長地點，不過今年慈湖施工停辦賞螢。

為保育螢火蟲生態環境，推出賞螢導覽圖，民眾行前可至「北橫慢旅」臉書粉絲頁查詢下載，並提醒賞螢需自備手電筒或頭燈，透過紅玻璃紙套住光源，減少光害，勿試圖捕捉或觸摸螢火蟲，維護螢火蟲生態環境，部分步道需考量體力及視力，出發前作好行前功課，了解附近民宿、餐廳，夜間體驗螢光點點務必注意安全。

桃園市府風管處推出北橫賞螢導覽圖，9處賞螢地點，歡迎民眾尋幽賞螢。圖／風管處提供
桃園市府風管處推出北橫賞螢導覽圖，9處賞螢地點，歡迎民眾尋幽賞螢。圖／風管處提供
桃園市府風管處推出北橫賞螢導覽圖（見圖），9處賞螢地點，歡迎民眾尋幽賞螢。圖／風管處提供
桃園市府風管處推出北橫賞螢導覽圖（見圖），9處賞螢地點，歡迎民眾尋幽賞螢。圖／風管處提供

賞螢 螢火蟲

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