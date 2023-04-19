強力拆除！湖口農地違章今拆了 新竹縣府：5月再拆一波

為遏止農地工廠違章歪風猖獗，新竹縣長楊文科強勢執法，鎖定湖口鄉5處違章進行拆除，縣府今天與相關單位前往湖口鄉德豐路161巷附近農地，現場業者未拆除完畢，縣府當場勒令拆除。

今天到場工廠內，其中1戶廠商未將貨物搬離倉庫，工務處副處長陳盈州立即指示，令廠商2小時內將貨物搬出，人員撤離後，直接強行拆除。

陳盈州指出，今天強拆第一案後，其餘列管湖口鄉4處農地鐵皮工廠倉庫也已排入期程，目前第2筆違建處已選定，預計5月初進行拆除。「對於公然挑戰公權力的業者，縣府會強制拆除」，未來會針對新豐、竹北及寶山等地區的農地違章，依經費及輕重緩急，陸續執行強制拆除，呼籲所有業者要在新竹縣設廠，請依合法程序申請，不要再破壞農地。

陳盈州說，今日拆除第一案違章，該土地上的鋼構鐵皮造工廠屬違章建築，鐵皮工廠佔地2200平方公尺，建置1年多，地主未在期限內改善完成，期間陸續有查報及裁罰，但未達到效果，在縣長指示下，決定拿出魄力，強力拆除農地違章工廠。未來會持續辦理拆除違章，請違法業者自行拆除，以免受罰。

縣府工務處未來會提高監管力道，已請各公所加強農地巡查並定期查報違章，只要發現施工中農地違章案件立即回報，並令地主立即自行拆除，若未能於期限內改善完成，縣府將排入拆除期程強制執行以展現鐵腕，維護民眾生命財產及公共安全。