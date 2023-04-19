新竹後備軍人教召 高虹安今慰問送3萬元加菜金

國防部去年開始實施14天新制教育召集，新竹市長高虹安今天到位於港南運河公園的行軍休息站慰問接受教召的後備軍人，並代表市府親自致贈3萬元加菜金。高虹安強調「救災如同作戰」，市府未來仍將持續與國軍密切合作，攜手守護新竹市民的安全。

高虹安今在新竹軍人服務站長房明德及市府民政處長嚴翊琦陪同下關心慰問教召員，受到新竹後備旅全體士官兵歡迎。她表示，自己代表新竹市45萬市民向所有教召弟兄說聲感謝，為維持台海情勢和平穩定，後備弟兄們全心投入教召訓練，令人敬佩。

高虹安也期勉後備軍人能藉此訓練精實戰技，以利戰時能於最短時間內恢復戰力，擔負起保家衛國的重責大任。她更肯定國軍與後備軍人是協助防災救災不可或缺的重要力量，在颱風、暴雨、地震等天災時，是救難英雄也是協助災後復原的關鍵角色。

新竹後備旅長陳泊瑋上校說，今天是本梯次教育召集訓練的第12天、第4階段，也是整個訓練強度最高的階段，包括戰術行軍10公里到實戰演練，非常感謝高虹安市長在百忙之中抽空前來加油打氣，教召還剩2天，相信大家都可充實的完成教育召集訓練。