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樹林頭夜市要復活了！新竹市政府今年將啟動招商
新竹市樹林頭夜市近年因應疫情，場地一度轉型作為疫苗施打站，加上與廠商合約到期後「收攤」，隨著疫情趨緩，不少民眾都期待重啟，享受「迺夜市」樂趣。市府產發處今天證實如果招商順利，今年可望重啟。不過土地隸屬國防部，待2025年與國防部租約到期，後續可能作為社宅基地使用。
新竹市樹林頭夜市位於東大路上，廣大土地平時作為停車場使用，由市府交通處管理，周三、五晚上則由市府產發處委外營運作為夜市，有大型吃攤、服飾、3C、五金百貨與遊戲攤位等，曾是新竹市唯一的觀光型夜市，但前年因疫情等因素悄悄收攤。
從去年開始，不少民眾都提出希望樹林頭夜市重啟，多名議員也在議會提案要求市府研議。市府產發處今天表示，正在確認包含原樹林頭夜市位置土地權屬及與國防部代管合約期間、現況停車場使用情形，研議夜市重啟後的配置與範圍並擬定招商文件。
產發處也說明，樹林頭夜市將朝重啟方向邁進，陸續得到市民正面回饋，待確認相關資訊與細節後，後續將開始辦理招商作業，若招商作業順利，今年內可望重啟營運。
時代力量議員林彥甫對此樂見其成，立委邱顯智3月份也有發文給國防部政治作戰局了解樹林頭停車場土地運用情形，確認國防部與市府租約為2016年9月1日起至2025年8月31日，但配合國家社會住宅政策，有匡列作社宅預定地，後續土地運用仍待觀察。
國民黨議員吳旭豐也樂觀看待樹林頭夜市重啟，但可能衍生的交通、環境或居民出入等配套，居民相當關切，自己會繼續監督市府執行配套，希望夜市重啟能創造多贏。
另，議長許修睿3月在臨時會提案希望在2020年收攤的後站夜市也能重啟，活絡庶民生活經濟。市府產發處指出，後站夜市原址多為後站轉運站及停車場使用，並涉及與台鐵局土地權屬或既有相關開發計畫的釐清，後續將邀集相關單位進一步討論研議。
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