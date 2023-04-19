行人地獄再現 停車開單員逆行騎上人行道 再犯下場是這樣

桃園再現行人地獄，有民眾PO出一段畫面，只見桃捷A19桃園體育園區站周邊人行道上，有開單員違規騎上人行道恐造成行人危險，中壢警分局表示，依道路交通處法條例處600元以上1800元以下罰鍰；桃園市交通局回應，路邊車格收費委託廠商執行，已要求廠商對該開單員教育訓練，若再犯將革職。

桃園A19桃園體育園區站周邊人行道上，有收費員違規逆向騎上人行道，被民眾PO網並控訴事常有的事，中壢警分局獲報表示，將依道交條例第45條1項6款規定，處600以上、1800元以下罰鍰，提醒民眾勿將車輛違規行駛於人行道，以維用路人安全。

交通局停車停車管理工程科指出，桃園全市路邊停車格開單業務委託國雲公寓大廈管理維護股份有限公司執行，交通局將依契約規定處置，不容許機關委託廠商違規。