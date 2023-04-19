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猴痘疫情擴大 桃市府籲這族群應接種疫苗

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
桃園市政府衛生局表示，猴痘主要透過親密接觸的性行為傳染，尤其是常與非特定的人發生性行為的人，強烈建議施打疫苗。圖／桃園市衛生局提供
桃園市政府衛生局表示，猴痘主要透過親密接觸的性行為傳染，尤其是常與非特定的人發生性行為的人，強烈建議施打疫苗。圖／桃園市衛生局提供

猴痘疫情持續擴大，目前全國新北13例、台北9例、桃園5例、高雄5 例，桃園市政府衛生局表示，猴痘主要透過親密接觸的性行為傳染，青年族群社交行為活躍，尤其是常與非特定的人發生性行為的人，強烈建議施打疫苗。

衛生局表示，猴痘主要透過密切接觸確定個案的皮疹、瘡痂、體液造成人與人之間的傳染，如親密接觸的性行為，青年族群社交行為活躍，可能造成疾病傳播。

衛生局說明，接種猴痘疫苗，是目前重要的暴露前前與暴露後預防措施，呼籲近六個月有高風險性行為者儘速預約接種，而確診者疫調後，也要盡速通知相關接觸者完成接種。

衛生局指出，施打疫苗要先到疾病管制署的預約平台預約，審查通過後桃園市有五家醫院，包括林口長庚紀念醫院·、天晟醫院、龍潭敏盛醫院、部立桃園醫院及新屋分院。

衛生局呼籲，性行為應使用保險套、並減少性伴侶人數，青年族群在社交行為時也要特別小心，高風險族群應盡速接種疫苗，衛生局也會加強高風險場域的衛教宣導。

衛生局 性行為 部立桃園醫院

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