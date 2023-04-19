影／18.36%高齡人口 苗縣府啟動「鍾意樂活」系列活動

苗栗縣政府上午啟動「鍾意樂活」苗栗健康遊系列活動，在18鄉鎮市安排融入地方文化特色並運用在地節令蔬果的節目，希望社區長者、鄉親踴躍參與提升健康，達到在地健康、活躍老化的生活。

縣衛生局指出，縣內至今年3月底高齡人口已達18.36%，為增進長者活躍及健康老化，衛生局整合衛生體系、醫療體系與社福體系，建置以長者需求為中心的高齡健康照護模式，進行社區資源盤點和健康資源整合，建立跨單位及跨領域的合作模式，透過資源連結及轉介，以多樣化模式提供符合長者生活樣態的服務，希望有效預防並減少衰弱、失能或失智風險。

這次系列活動陸續在各地推出，非常適合銀髮長者參加，例如「獅潭情懷篇」以闖關方式串聯失智友善商家、「竹南活躍樂齡」雜糧萬花筒DIY，製作地瓜包分送獨居長者；苑裡將動用空拍機拍攝育幼敬老的感人畫面、南庄祖孫共學一起做充滿原民特色的串珠；後龍在溫馨的5月結合「 阿嬤 a 胖」製作母親節蛋糕；三義在西湖渡假村辦「幸福桐樂活」手牽手世代情。

三灣有「肌躍擇食」好油入菜護心智、苗栗市辦芳香療法經絡放鬆不求人、造橋動手動腦不會老、西湖柚好玩柚環保、泰安世代融合編織情、通霄利用紅遍全台的彩虹玉米辦「一日總舖師」體驗營、銅鑼配合七夕安排15對「愛要大聲說」 的銀髮情緣陶藝樂齡、頭屋利用老農小作甜菜根、頭份跟長者憶起採茶嬉遊去， 卓蘭有大手牽小手健康青春齊步走，還有公館搭配健走活動，並運用無毒蔬果手作健康的紅棗奶酪， 讓牙口不佳的長者也能一起享用，另外在大湖薑麻園舉行草地野餐健康PIZZA DIY 等，每個鄉鎮市活動都有特色，歡迎在地鄉親、長者踴躍參與。