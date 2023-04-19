桃園龍岡米干節22日登場 市府提交通疏導對策降低衝擊

桃園市長張善政今天上午主持市政會議，聽觀旅局「2023龍岡米干節」專題報告後表示，龍岡米干節22日至5月1日登場，今年活動會場自龍岡大操場重新移回魅力金三角商圈，周邊巷弄較小參與人數多，相關局處務必隨時掌控現場情形，交通及生活影響的衝擊降至最低。

觀旅局長周柏吟表示，桃園龍岡米干節已邁入第13年，為讓商圈與在地文化更緊密結合，睽違5年後今年活動再度回到魅力金三角商圈舉辦，並以地方居民同慶，推廣深度飲食文化及國際化為主軸，盼成為桃園最具代表性的地方節慶。

周柏吟說，龍岡米干節活動範圍還包括雲南文化公園、忠貞新村文化園區，4月22、23日首周兩天假日規畫「水花慶典」；第二週假日4月29至5月1日舉辦「火把求吉」，並結合國際使節宴，過去受疫情影響的長街晚宴今年也恢復舉辦。另外，為促進商圈發展，活動期間也將提供預約廚藝體驗及清真體驗，讓民眾更加瞭解商圈文化。

交通局長張新福說明，4月22、23、29、30日，以及5月1日假日活動期間，市府將採「3層同心圓」管制措施，包含第一層主會場區，管制時間自上午8點至晚間8點，設置6處管制點，在地居民憑可辨識地址的證件或水電費帳單進入；第二層疏導管制區，管制時間自上午8點至晚間8點，將針對進入忠貞巷弄重要路口，設置8處交警疏導點，指引非住戶車輛前往停放龍岡大操場，並配合人潮尖峰時段自上午10點開始，再增加19處交警疏導點，加強勸導，第三層聯外主幹道疏導區視交通狀況隨時啟動，避免大溪、平鎮、中壢及八德方向車輛回堵。

交通接駁規畫會場、新生路等2線接駁，其中會場接駁車（龍岡大操場－雲南文化公園）行駛時間為每日上午10點至晚間8點20分；新生路接駁車（龍岡大操場－龍宮街口）行駛時間為每日上午11點至晚間8點20分，2線接駁路線都是每15分鐘一班車，並視人潮尖峰機動調整班距，滿座就發車。

針對自行開車前往的民眾，請將車輛停放於龍岡大操場，約可容納800輛汽車，而周邊公有及私有停車場約可提供620個停車席位；另外，包含龍岡大操場、龍江路100號旁空地、新生路人行道部份空間、龍崗國中（備用）等處約可容納850台機車。

警察局長吳坤旭表示，由於會場周邊道路狹窄，若天氣晴朗則預估會有大量人車湧入，再加上忠貞市場常態性的採買人潮，可能會造成道路壅塞情形。因此，在5天假日活動期間，警察局每日將派遣19名警力、37名協勤義交於周邊重要節點疏導交通，並引導車輛前往龍岡大操場停放，以降低當地交通衝擊。