快訊

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

台北大巨蛋最新照片曝光！螢幕太小挨轟 遠雄駁：拍攝問題

延遲8小時才通報？北京長峰醫院火災29死的消息壓制

桃園龍岡米干節22日登場 市府提交通疏導對策降低衝擊

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政要求龍岡米干節做好交通疏導。記者鄭國樑／攝影
張善政要求龍岡米干節做好交通疏導。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今天上午主持市政會議，聽觀旅局「2023龍岡米干節」專題報告後表示，龍岡米干節22日至5月1日登場，今年活動會場自龍岡大操場重新移回魅力金三角商圈，周邊巷弄較小參與人數多，相關局處務必隨時掌控現場情形，交通及生活影響的衝擊降至最低。

觀旅局長周柏吟表示，桃園龍岡米干節已邁入第13年，為讓商圈與在地文化更緊密結合，睽違5年後今年活動再度回到魅力金三角商圈舉辦，並以地方居民同慶，推廣深度飲食文化及國際化為主軸，盼成為桃園最具代表性的地方節慶。

周柏吟說，龍岡米干節活動範圍還包括雲南文化公園、忠貞新村文化園區，4月22、23日首周兩天假日規畫「水花慶典」；第二週假日4月29至5月1日舉辦「火把求吉」，並結合國際使節宴，過去受疫情影響的長街晚宴今年也恢復舉辦。另外，為促進商圈發展，活動期間也將提供預約廚藝體驗及清真體驗，讓民眾更加瞭解商圈文化。

交通局長張新福說明，4月22、23、29、30日，以及5月1日假日活動期間，市府將採「3層同心圓」管制措施，包含第一層主會場區，管制時間自上午8點至晚間8點，設置6處管制點，在地居民憑可辨識地址的證件或水電費帳單進入；第二層疏導管制區，管制時間自上午8點至晚間8點，將針對進入忠貞巷弄重要路口，設置8處交警疏導點，指引非住戶車輛前往停放龍岡大操場，並配合人潮尖峰時段自上午10點開始，再增加19處交警疏導點，加強勸導，第三層聯外主幹道疏導區視交通狀況隨時啟動，避免大溪、平鎮、中壢及八德方向車輛回堵。

交通接駁規畫會場、新生路等2線接駁，其中會場接駁車（龍岡大操場－雲南文化公園）行駛時間為每日上午10點至晚間8點20分；新生路接駁車（龍岡大操場－龍宮街口）行駛時間為每日上午11點至晚間8點20分，2線接駁路線都是每15分鐘一班車，並視人潮尖峰機動調整班距，滿座就發車。

針對自行開車前往的民眾，請將車輛停放於龍岡大操場，約可容納800輛汽車，而周邊公有及私有停車場約可提供620個停車席位；另外，包含龍岡大操場、龍江路100號旁空地、新生路人行道部份空間、龍崗國中（備用）等處約可容納850台機車。

警察局長吳坤旭表示，由於會場周邊道路狹窄，若天氣晴朗則預估會有大量人車湧入，再加上忠貞市場常態性的採買人潮，可能會造成道路壅塞情形。因此，在5天假日活動期間，警察局每日將派遣19名警力、37名協勤義交於周邊重要節點疏導交通，並引導車輛前往龍岡大操場停放，以降低當地交通衝擊。

警察 人行道

延伸閱讀

南桃園道路新闢工程 這一條還在等中央補助

執法成效不彰？改裝車橫行 桃園挨批「飆仔天堂」

廣運斥資18億 桃園買廠房

桃園大棟山設風景特定區 地方憂自來水、野狗問題未解

相關新聞

影／4官員遭監察院彈劾 苗栗縣政府記過調離非主管職務

苗栗縣政府勞工及青年發展處副處長涂榮輝被起訴涉嫌貪汙，監察院通過彈劾4名官員，縣府已先行調職或記過處分其中3人，縣長鍾東...

樹林頭夜市要復活了！新竹市政府今年將啟動招商

新竹市樹林頭夜市近年因應疫情，場地一度轉型作為疫苗施打站，加上與廠商合約到期後「收攤」，隨著疫情趨緩，不少民眾都期待重啟...

行人地獄再現 停車開單員逆行騎上人行道 再犯下場是這樣

桃園再現行人地獄，有民眾PO出一段畫面，只見桃捷A19桃園體育園區站周邊人行道上，有開單員違規騎上人行道恐造成行人危險，...

猴痘疫情擴大 桃市府籲這族群應接種疫苗

猴痘疫情持續擴大，目前全國新北13例、台北9例、桃園5例、高雄5 例，桃園市政府衛生局表示，猴痘主要透過親密接觸的性行為...

影／18.36%高齡人口 苗縣府啟動「鍾意樂活」系列活動

苗栗縣政府上午啟動「鍾意樂活」苗栗健康遊系列活動，在18鄉鎮市安排融入地方文化特色並運用在地節令蔬果的節目，希望社區長者...

捐血救人還拿好禮 民進黨苗栗縣黨部23日辦活動

民進黨苗栗縣黨部、縣議員許櫻萍服務處4月23日上午8點至下午4點，在新竹捐血中心苗栗捐血站（苗栗市為公路282號）辦理捐...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦