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冠軍建材員工大手牽小手 種植永續種子響應世界地球日

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
冠軍建材公司舉辦「響應Earth Day 種下永續的種子」活動，邀請員工攜手家中寶貝，大手牽小手一起種下永續種子。圖／冠軍建材公司提供
冠軍建材公司舉辦「響應Earth Day 種下永續的種子」活動，邀請員工攜手家中寶貝，大手牽小手一起種下永續種子。圖／冠軍建材公司提供

位在苗栗縣的冠軍建材公司，在世界地球日前，今天上午社福團體新苗教養院共同舉辦「響應Earth Day 種下永續的種子」，並邀請員工攜手家中寶貝，大手牽小手一起種下永續種子，讓環境永續不單只是口號，以實際行動共同投入種植永續種子的行列，為地球的綠化事業盡一份力。

堅持綠色環保的冠軍建材，以永續發展為目標，透過綠色技術、綠色製程、綠色能源、綠色標章、回收再生等各領域，多盡一份心力讓地球少一點負擔；在產品設計及製造上，不斷引進創新技術和工藝，將永續理念融入產品設計，推出大理石紋、天然石紋、木紋等各式紋理質感面材產品，讓消費者有更多元的選擇以減少天然資源的開採。

活動現場由冠軍員工與眷屬一同協助新苗教養院的無毒農場，協助院生，除草、整地、種植花生、採收蔬菜、桑椹。藉由實際的行動，讓家中的孩子感受到日常所吃的食物與蔬果，是農夫辛苦的從除草、整地，播種，以及日後照料才有的成果，真實體驗到生態環境的重要性，學習如何保護和維護生態環境，讓孩子們親近大自然，感謝大自然給予的永續能量。

冠軍建材表示，多年來「大一元愛心磚」除了贊助也輔導苗栗在地的社福團體，讓他們擁有自給自足的能力，這次合作的新苗教養院，致力於提供身心障礙者個別化、社區化及全方位服務，通過無毒農業的方式，提供更加健康和營養豐富的食品給學生食用。

同時，農場還為學生提供實踐機會，讓他們在農場中體驗種植、收穫等農作業，培養他們的耐心、責任感和團隊精神，讓每位天使成長茁壯在歡樂生活。

活動現場由冠軍建材員工協助院生，除草、整地、種植花生、採收蔬菜，讓家中的孩子真實體驗到生態環境的重要性。圖／冠軍建材公司提供
活動現場由冠軍建材員工協助院生，除草、整地、種植花生、採收蔬菜，讓家中的孩子真實體驗到生態環境的重要性。圖／冠軍建材公司提供

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