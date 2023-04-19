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美福大火廢棄物釀空汙 桃市府準備再罰500萬

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市環保局今天表示，將根據空汙法再對美福開罰，目前先請業者陳述意見。本報資料照片
桃園市環保局今天表示，將根據空汙法再對美福開罰，目前先請業者陳述意見。本報資料照片

桃園美福倉儲去年3月發生大火，遭桃市府依廢清法及空污法重罰共600萬元，但美福提出訴願後，所有處分都被撤銷引發爭議。市府環保局長陳世偉今天表示，市府這段期間向律師請教，環保署也指可根據災後廢棄物造成的異味開罰，因此昨已請美福陳述意見，若市府不認同業者說法，將再度以最重500萬元開罰。

陳世偉表示，環保局先前以美福管理不當為由開罰，處分都被環保署訴願委員會撤銷，這段時間市府諮詢桃園在地律師，律師建議，由於這場火災持續將近10天，產生的異味造成民眾不適，因此可根據民眾陳情的件數當作告發依據。據統計，去年將近有90位民眾向環保局陳情。

陳世偉表示，在此同時，環保署也告訴環保局，針對異味造成民眾不舒服的部分，可以根據空汙法開罰，因此環保局昨已請美福陳述意見，接下來若業者的意見不被市府採納，就會依空汙法（第32條第1項第3款）開罰最重500萬元。

議員牛煦庭、錢龍表示，針對環保局打算重新處分，他們樂觀其成，希望張市府能窮盡一切手段開罰，還給人民公道，也要求市府成立專案小組，除了為人民討公道，包含環保、消防、建管、勞動、經發等也應跨局處，針對此案的衝擊，與無法重懲的法規漏洞提出完整檢討。

環保署 律師 桃園

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