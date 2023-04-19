大地待春雨止渴 但這天千萬別下雨 鍾東錦率團隊祈福

國內乾旱亟待春雨來為大地解渴，但拜託這一天可別下雨！苗栗縣著名的客家桐花婚禮4月30日將在西湖渡假村浪漫登場，縣長鍾東錦今天特地率縣府團隊到苗栗市玉清宮、天雲廟上香祈福，祈求眾神明保佑當天集團婚禮風和日麗，婚禮圓滿順利，同時也邀全國各地民眾到苗栗做客，感受油桐花「五月雪」紛飛的魅力。

鍾東錦上午9點帶領文化觀光局長林彥甫和文觀局團隊，先後到天雲廟、玉清宮上香祈福，致贈香油錢給天雲廟主委胡志佳、玉清宮常務董事鍾靜芳，儀式簡單莊嚴。鍾東錦說，桐花婚禮不但有傳統客家風情，更是苗栗在地年度大事，今年桐花婚禮邁入第18年，推出隆重喜氣的客家盛宴，邀新人在盛開的桐花樹下見證愛情。

他表示，今天的祭天祈福儀式祈禱4月30日桐花婚禮當天風和日麗，也幫36對新人祈福，希望婚後幸福快樂、早生貴子。除桐花婚禮，油桐花也逐漸盛開，苗栗山林間的「五月雪」景致優美，定能讓國內外遊客不虛此行，歡迎大家來苗栗旅遊。