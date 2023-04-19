大地待春雨止渴 但這天千萬別下雨 鍾東錦率團隊祈福
國內乾旱亟待春雨來為大地解渴，但拜託這一天可別下雨！苗栗縣著名的客家桐花婚禮4月30日將在西湖渡假村浪漫登場，縣長鍾東錦今天特地率縣府團隊到苗栗市玉清宮、天雲廟上香祈福，祈求眾神明保佑當天集團婚禮風和日麗，婚禮圓滿順利，同時也邀全國各地民眾到苗栗做客，感受油桐花「五月雪」紛飛的魅力。
鍾東錦上午9點帶領文化觀光局長林彥甫和文觀局團隊，先後到天雲廟、玉清宮上香祈福，致贈香油錢給天雲廟主委胡志佳、玉清宮常務董事鍾靜芳，儀式簡單莊嚴。鍾東錦說，桐花婚禮不但有傳統客家風情，更是苗栗在地年度大事，今年桐花婚禮邁入第18年，推出隆重喜氣的客家盛宴，邀新人在盛開的桐花樹下見證愛情。
他表示，今天的祭天祈福儀式祈禱4月30日桐花婚禮當天風和日麗，也幫36對新人祈福，希望婚後幸福快樂、早生貴子。除桐花婚禮，油桐花也逐漸盛開，苗栗山林間的「五月雪」景致優美，定能讓國內外遊客不虛此行，歡迎大家來苗栗旅遊。
文觀局長林彥甫表示，今年限量徵求36對新人參加，從3月24日起開放報名，開放上線僅10分鐘就秒殺額滿，婚禮當天新人將由熱鬧的客家八音引領進場，體驗傳統客家禮俗，在眾人祝福下，開啟美好生活，苗栗客家桐花婚禮結合限定花季與傳統客家文化，歷年報名都迅速額滿，已見證1286對新人共結連理。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言