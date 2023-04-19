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仁德醫專舉辦就業博覽會 護理師職缺年薪達80萬元

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
今天上午李綜合醫療社團法人也前往活動現場設攤，開出護理師職缺，喊出含夜班津貼跟獎金年薪達80萬以上的薪水，還祭出簽約3年18萬元的獎金，吸引不少年輕學子前往詢問。圖／李綜合醫院提供
今天上午李綜合醫療社團法人也前往活動現場設攤，開出護理師職缺，喊出含夜班津貼跟獎金年薪達80萬以上的薪水，還祭出簽約3年18萬元的獎金，吸引不少年輕學子前往詢問。圖／李綜合醫院提供

苗栗縣後龍鎮仁德醫專今天上午在校內舉辦就業博覽會，吸引43家廠商前往徵才，釋出上千職缺，不少醫療院所前往求才，李綜合醫療社團法人也前往設攤，開出護理師職缺，喊出含夜班津貼跟獎金年薪達80萬以上的薪水，還祭出簽約3年18萬元的獎金，吸引不少年輕學子前往詢問。

仁德醫專與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署合作，今天舉辦「2023適才適所-仁德優先」校園徵才博覽會，希望藉此徵才活動，讓同學能夠找到揮灑自我才華，一展理想與抱負的職場舞臺。

其中，李綜合醫療社團法人也由護理部團隊前往徵才。大甲院區護理主任吳衿寧表示，仁德醫專每年有不少護理科畢業的好人才，因此派出優秀團隊網羅準白衣天使，以多年的職場經驗分享目前職場現況，希望學子能在畢業後投入職場，一起為醫護努力。

吳衿寧提到，在新冠疫情期間，醫護相關科系的學生，避免染疫大部分採線上方式實習，到院臨床實習的機會減少，因此現在各大醫院護理師人員出現缺口，護理師也成為最搶手的行業之一，該院祭出優渥的年薪及豐厚簽約獎金，招募優秀的應屆畢業生。

仁德醫專校方指出，該校近年在護理師國考考照通過率為全國最優，醫事檢驗科國考成績也相當優異，通過張數近百張，111年度護理師考照率優於全國平均45 %，近三年平均錄取率超過85%。尤其，110年度護理科王庭為、翁郁媗及張家甄參加護理師專技人員高等考試，打敗全國考生包辦「全國前三名」殊榮。

另外，111年度復健科共36位通過高考；醫事檢驗科9位取得醫事檢驗師；視光學科22位取得「驗光師」及19位取得「驗光生」。

校長黃柏翔表示，取得證照就是「就業」保證。此次活動主要為苗栗地區大專院校即將畢業的學生，提供良好的求職管道，讓同學藉此與求才醫院、診所、企業與廠商等現場面對面，並掌握面談應徵的機會，創造就業者與求才者「人盡其才」、「才適其所」的雙贏局面。

護理師 職場 職缺

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