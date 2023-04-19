南桃園道路新闢工程 這一條還在等中央補助

桃園市中壢區「龍慈路延伸至台66線道路新闢工程非都市計畫段」、平鎮區「金陵路五、六段替代道路新闢工程」為南桃園重大的交通建設，民代及里長都在反應開闢速度應該加快。工務局回應，皆已完成定線，金陵路還在向中央申請補助。

工務局說，龍慈路延伸至台66道路新闢工程非都市計畫段，預計開闢寬30公尺，長約1.1公里的道路，總經費10.7億元，已在去年獲內政部補助工程費，目前正在編列用地取得的預算，也在同步辦理協議價購的作業。

工務局指出，而金陵路五、六段開闢工程，總經費約3.6億元，預計新闢寬15公尺，長度860公尺的替代道路，因非都市計畫道路都需要向交通部申請編號，才能向內政部申請補助，會再加速辦理。

立委魯明哲表示，龍慈路延伸台66號道路已規劃超過10年，過去是區域功能的外環道，後來規劃為延伸快速道路及高速道路的重要道路，目前通車到營德路，去年和內政部實地會勘後准予補助，希望能把最後一哩路到66線打通。

議員楊家俍表示，平鎮區金陵路目前上下班時間塞車回堵嚴重，地方居民都在詢問替代道路開闢工程進度如何。平鎮區里長聯誼會也曾於座談會提案要求盡速闢建，希望能解決交通壅塞的問題。