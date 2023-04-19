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祭重金！全中運竹縣代表隊授旗 楊文科宣布金牌獎金加倍

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
全國中等學校運動會是新竹縣睽違47年以來再次舉辦全國性大型綜合賽事，代表隊今年共有608名選手參加17項比賽，今天上午舉行授旗。記者郭政芬／攝影
全國中等學校運動會是新竹縣睽違47年以來再次舉辦全國性大型綜合賽事，代表隊今年共有608名選手參加17項比賽，今天上午舉行授旗。記者郭政芬／攝影

全國中等學校運動會是新竹縣睽違47年以來再次舉辦全國性大型綜合賽事，代表隊今年共有608名選手參加17項比賽，新竹縣長楊文科、新竹縣體育會理事長田耕豪等人今天上午為選手授旗，當場宣布金牌獎金加倍，鼓勵選手突破自己、爭取佳績。

楊文科表示，新竹縣代表隊總共有608名選手，參加17個比賽項目，包含田徑、射箭、跆拳道、柔道、角力、軟式網球、游泳、射擊、滑輪溜冰、擊劍、羽球、自由車、桌球、網球、體操、拳擊等，參與人數為歷年最多。

為了鼓勵選手爭取榮譽，楊文科今天在授旗儀式上宣布，今年全中運「獎金加碼金牌Double」，個人第1名獎勵金頒發10萬，團體第1名頒發8萬，期許新竹縣代表隊大放異彩、勇奪佳績。

楊文科也表示，新竹縣各項體育競技實力均有所提升，去年在全中運獲得16金14銀29銅，共59面獎牌，為歷屆最多，今年也持續在軟硬體上支持選手再創佳績。田耕豪也在現場鼓勵選手，期望選手發揮每天練習的實力，在賽場上有所斬獲，新竹縣以選手為榮。

112年全國中等學校運動會即將在4月22日至27日登場，新竹縣代表隊在跆拳道、自由車目前共獲得1銀5銅，接續田徑、射箭、柔道、角力、軟式網球、游泳、射擊、滑輪溜冰、擊劍、羽球、桌球、網球、體操、拳擊等都將於新竹縣各個場地陸續舉辦。

新竹縣府表示，縣府持續努力推動競技體育發展，支持學校單項體育經費，提高選手獎勵金及營養金等政策，讓選手在完整的訓練及照顧下，持續站上全國舞台爭取佳績。

新竹 楊文科 體育

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