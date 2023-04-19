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停車方便多了！竹市府後、稅務大樓停車場提前改善完成

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市府後地下停車場施工改善完成。圖／竹市府提供
新竹市府後地下停車場施工改善完成。圖／竹市府提供

新竹市府後地下停車場、稅務大樓停車場鄰近舊城區、巨城商圈與市府，停車使用率高，但因為交通處今年施工改善2處停車場，平假日屢有一位難求、排隊入場的場景。市府交通處今天指出，府後地下停車場3樓與稅務大樓停車場都已經提前完工，方便民眾停車使用。

竹市府交通處長倪茂榮說，府後停車場及稅務大樓停車場是民眾假日前往市區的重要停車場；其中，府後停車場地下3樓長期未整修，因地下水位高導致地面及牆面滲水、油漆剝落、地坪破損等，今年1月市府投入1500萬元改善，包括地坪防水、油漆裝修、機電設備更換、排水系統改善、牆面修復等。

府後地下停車場改善原預計6月完工，由於該停車場使用率極高的，每天皆有9成以上的停車率停車需求迫切，市府近月協調營造廠積極施工，預計提前於4月21日開放停車，以方便民眾使用及滿足假日停車需求。

另，稅務大樓地下停車場地坪破損、設施老舊及牆面漏水情況，市府交通處今年也全面改善完成，並以分層施工方式降低停車影響。

交通處表示，府後停車場地下3樓為解決地下水滲水問題，已加高地坪、加強排導地下水，同時也提醒民眾停車場的車輛限高1.8公尺，市府也會在進出口增設限高及警示標語牌面，呼籲民眾進出停車場時應注意自身車輛高度，小心行駛。

新竹市府後地下停車場因為近月施工改善，常見排隊入場景象。記者張裕珍／攝影
新竹市府後地下停車場因為近月施工改善，常見排隊入場景象。記者張裕珍／攝影
新竹市稅務大樓停車場改善完成。記者張裕珍／攝影
新竹市稅務大樓停車場改善完成。記者張裕珍／攝影

停車場 地下水

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