停車方便多了！竹市府後、稅務大樓停車場提前改善完成

新竹市府後地下停車場、稅務大樓停車場鄰近舊城區、巨城商圈與市府，停車使用率高，但因為交通處今年施工改善2處停車場，平假日屢有一位難求、排隊入場的場景。市府交通處今天指出，府後地下停車場3樓與稅務大樓停車場都已經提前完工，方便民眾停車使用。

竹市府交通處長倪茂榮說，府後停車場及稅務大樓停車場是民眾假日前往市區的重要停車場；其中，府後停車場地下3樓長期未整修，因地下水位高導致地面及牆面滲水、油漆剝落、地坪破損等，今年1月市府投入1500萬元改善，包括地坪防水、油漆裝修、機電設備更換、排水系統改善、牆面修復等。

府後地下停車場改善原預計6月完工，由於該停車場使用率極高的，每天皆有9成以上的停車率停車需求迫切，市府近月協調營造廠積極施工，預計提前於4月21日開放停車，以方便民眾使用及滿足假日停車需求。

另，稅務大樓地下停車場地坪破損、設施老舊及牆面漏水情況，市府交通處今年也全面改善完成，並以分層施工方式降低停車影響。