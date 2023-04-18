快訊

AIT主席羅森柏格今訪台6天 將拜會政府高層及部會官員

高鐵招待桃高來回車票旅遊 唐寶也準備「小驚喜」

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
高鐵公司提供44名唐寶貝和家人們能夠搭乘高鐵列車，從桃園前往高雄旅遊。圖／高鐵桃園站提供
高鐵公司提供44名唐寶貝和家人們能夠搭乘高鐵列車，從桃園前往高雄旅遊。圖／高鐵桃園站提供

「謝謝妳！這是我做的餅乾，送給妳」，今一群來自「桃園唐氏症家長協會」的唐寶貝們，開心送上親手作的餅乾給高鐵桃園站長陳欣宜，感謝高鐵公司的協助招待免費來回車票，讓44位唐寶貝和家人們能夠搭乘高鐵列車前往高雄旅遊。唐寶們臉上都充滿興奮快樂的表情，準備展開一趟美好的高鐵旅程。

桃園市唐氏症家長協會理事長楊敏華表示，多數身心障礙者可能因為家屬平時忙於工作，或是擔心外出安全性及長時間的乘車等因素，鮮少有機會與家人遠遊。這次非常感謝高鐵公司的安排，讓唐寶貝們欣賞沿途的高鐵景色、踏遍知名的觀光景點；透過這次共同出遊，讓身心障礙者及其家屬提升情感、紓解壓力，創造彼此甜蜜的回憶。

陳欣宜說，非常感謝這些寶貝們辛苦地親手準備手作餅乾，也希望這次的高鐵旅程，能讓唐寶貝體驗高鐵的服務與便捷、感受台灣的美好與熱情。未來高鐵公司仍將秉持回饋地方及社會的理念，提供旅客安心乘車的環境空間，期盼一輛輛奔馳台灣西部走廊的高鐵列車，不僅提供旅客舒適、便捷的旅運服務，更是傳遞愛與幸福的溫暖列車。

高鐵公司提供44名唐寶貝和家人們能夠搭乘高鐵列車旅遊，大家洋溢幸福笑容。圖／高鐵桃園站提供
高鐵公司提供44名唐寶貝和家人們能夠搭乘高鐵列車旅遊，大家洋溢幸福笑容。圖／高鐵桃園站提供

高鐵 桃園 唐氏症

延伸閱讀

第2件6折 星宇「凍乾咖啡杯、蜂蜜鬆餅餅乾」限時開賣

京港高鐵復駛 全程變快25分

高鐵南延到屏東…議員批勿淪為政治炒作 民眾盼趕快動工

屏東高鐵站旁興建國際級棒球場 經費25億、1.5萬觀眾席

相關新聞

鍾東錦局處長人事調動到位 期許為縣政帶來新氣象

苗栗縣長鍾東錦調動5名局處長到位，鍾東錦今天在縣務會議介紹，並期許在崗位上發揮專業，做出最優質的決策，並與其他局處、鄉鎮...

竹市兒藝節轉型成功 五天吸引超過22萬人次造訪

2023新竹市兒童藝術節於4月1日至5日連假期間在新竹公園舉辦，市府指出，五天活動集結上百位藝術工作者，不僅輪番演出50...

苗栗竹南「假日之森」木棧道基礎走沙 縣府傾向不復舊

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港南岸「假日之森」木棧步道基礎走沙，造成部分路段毀損，有安全之虞，縣府傾向不復舊，研議以保安林地自行車...

殘酷虐待！棒球教練以「炮烙之刑」燙傷球員

新竹市一所知名棒球學校遭前球員家長及棒球愛好人士指控，該校校長過度干預棒球隊教練任用，導致球隊成績一落千丈，上周甚至爆出...

通學步道改善被內政部稱0提案 桃市府澄清：已申請5案

行政院核定「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」50億經費，將於今年到期，內政部指出桃園市共有28校有需求，但申請數掛0，工...

鍾東錦充當苗栗縣圖一日館長 說故事與孩子開心互動

「開飯囉！」苗栗縣長鍾東錦響應423世界閱讀日，今天上午專程到縣立圖書館充當「一日館長」，並擔任說故事爺爺為幼兒園小朋友...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦