高鐵招待桃高來回車票旅遊 唐寶也準備「小驚喜」
「謝謝妳！這是我做的餅乾，送給妳」，今一群來自「桃園唐氏症家長協會」的唐寶貝們，開心送上親手作的餅乾給高鐵桃園站長陳欣宜，感謝高鐵公司的協助招待免費來回車票，讓44位唐寶貝和家人們能夠搭乘高鐵列車前往高雄旅遊。唐寶們臉上都充滿興奮快樂的表情，準備展開一趟美好的高鐵旅程。
桃園市唐氏症家長協會理事長楊敏華表示，多數身心障礙者可能因為家屬平時忙於工作，或是擔心外出安全性及長時間的乘車等因素，鮮少有機會與家人遠遊。這次非常感謝高鐵公司的安排，讓唐寶貝們欣賞沿途的高鐵景色、踏遍知名的觀光景點；透過這次共同出遊，讓身心障礙者及其家屬提升情感、紓解壓力，創造彼此甜蜜的回憶。
陳欣宜說，非常感謝這些寶貝們辛苦地親手準備手作餅乾，也希望這次的高鐵旅程，能讓唐寶貝體驗高鐵的服務與便捷、感受台灣的美好與熱情。未來高鐵公司仍將秉持回饋地方及社會的理念，提供旅客安心乘車的環境空間，期盼一輛輛奔馳台灣西部走廊的高鐵列車，不僅提供旅客舒適、便捷的旅運服務，更是傳遞愛與幸福的溫暖列車。
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