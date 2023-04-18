新竹孔廟溝蓋不翼而飛 市府：疑遭竊已訂料速修復

新竹孔廟廣場兩側的排水溝蓋被民眾發現缺失多個，溝內布滿落葉，並擔心行經踩空受傷。新竹市政府今天表示，水溝蓋疑遭盜竊，已訂料儘速修復，也請警方協助查察。

新竹市議員黃文政接受中央社記者電訪表示，今天有民眾發現新竹孔廟廣場旁的排水溝蓋不翼而飛，且遺失數量越來越多，到場勘查後已要求市府相關單位處理。

新竹市議員劉彥伶向中央社記者表示，前市府團隊在3年前針對新竹孔廟廣場進行改善，打造寬闊平整廣場，成為民眾散步遊玩的好去處，但現任市府相關單位似乎不夠積極巡查，導致水溝蓋不見都不清楚，溝內布滿落葉，嚴重影響雨天排水。

劉彥伶說，孔廟旁的公園有遊樂設施，平常有許多親子會經過廟前廣場，若孩童在玩樂過程不慎踩空，恐會跌倒受傷，盼市府能積極巡查、維護設施，確保民眾行的安全。

新竹市政府發言人施淑婷向中央社記者表示，孔廟前廣場的鑄鐵水溝蓋疑遭竊，收到訊息後已先擺放安全錐警示，先將溝內落葉清除，並訂購材料儘速修復，待料期間將使用其他蓋板先行覆蓋，以保障民眾通行安全，另外，將請新竹市警察局查察，避免宵小再次竊取。