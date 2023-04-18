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防控腸病毒 苗栗縣整備3家重症責任醫院

中央社／ 苗栗縣18日電

苗栗縣政府衛生局今天表示，腸病毒疫情隨COVID-19疫情解封有攀升趨勢，為杜絕疫情延伸及重症病例發生，已完成縣內3家重症責任醫院整備，即時提供病患完善的醫療服務。

苗栗縣衛生局透過新聞稿指出，根據監測資料，縣內上週腸病毒健保門急診就診人次，較前一週增加，推估腸病毒將進入流行期，須密切注意腸病毒上升趨勢，所幸目前苗栗縣今年尚無腸病毒重症發生。

衛生局長張蕊仙表示，腸病毒流行期間，腸病毒71型、D68型、克沙奇A型等不同型別通常會在社區活動，存在疫情傳播風險，需提高警覺外，重症責任醫院的整備更為重要，縣內3家腸病毒重症責任醫院分別為衛福部苗栗醫院、為恭紀念醫院及大千綜合醫院，為杜絕疫情延伸及重症病例發生，衛生局持續透過輔導訪視，檢視醫院相關作業流程，強化醫療服務品質。

衛生局指出，衛福部疾管署也將聘請腸病毒專家委員、林口長庚醫院兒童加護病房主任林建志到苗栗分享治癒案例、腸病毒疫苗研發進度相關資訊，並與第一線醫事人員進行意見交流，盼醫院能提供更精進照顧及醫治病患的措施。

衛生局提醒，腸病毒傳染力強，除幼兒外，青少年、成人都有感染腸病毒的可能，只是大多症狀較輕微，與感冒不易區分，最有效的預防方法為正確勤洗手；若家中患者出現腸病毒感染併發重症的前兆病徵，例如「持續發燒、嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力」、「肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）」、「持續嘔吐」與「呼吸急促或心跳加快」等，務必立即送至腸病毒重症責任醫院，以免錯過治療的黃金時間。

腸病毒 衛生局 苗栗縣

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