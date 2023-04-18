鍾東錦局處長人事調動到位 期許為縣政帶來新氣象

苗栗縣長鍾東錦調動5名局處長到位，鍾東錦今天在縣務會議介紹，並期許在崗位上發揮專業，做出最優質的決策，並與其他局處、鄉鎮市公所合作，為縣政帶來新氣象。

縣長鍾東錦上任即將屆滿4個月，初期以人事安定，並確保政策延續優先考量，惟部分局處首長退休，另兼顧局處長健康與常態性輪調等因素，5名局處長4月17日到任，包括財政處長郭春美、地政處長賴偉君、勞工及青年發展處長王浩中、計畫處長黃國敏、民政處長巫恒昭。

今天縣務會議，鍾東錦說，此次人事調動，主要基於拔擢具熱情與活力的優秀人才，提供縣民更加完善的服務，而新任局處長本身都擁有優秀學經歷，相信他們可在各自領域展現專才，強化局處及鄉鎮市公所間橫向聯繫與合作，定能開拓更具前瞻性的縣政願景。