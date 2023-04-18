聽新聞
test
0:00 / 0:00
鍾東錦局處長人事調動到位 期許為縣政帶來新氣象
苗栗縣長鍾東錦調動5名局處長到位，鍾東錦今天在縣務會議介紹，並期許在崗位上發揮專業，做出最優質的決策，並與其他局處、鄉鎮市公所合作，為縣政帶來新氣象。
縣長鍾東錦上任即將屆滿4個月，初期以人事安定，並確保政策延續優先考量，惟部分局處首長退休，另兼顧局處長健康與常態性輪調等因素，5名局處長4月17日到任，包括財政處長郭春美、地政處長賴偉君、勞工及青年發展處長王浩中、計畫處長黃國敏、民政處長巫恒昭。
今天縣務會議，鍾東錦說，此次人事調動，主要基於拔擢具熱情與活力的優秀人才，提供縣民更加完善的服務，而新任局處長本身都擁有優秀學經歷，相信他們可在各自領域展現專才，強化局處及鄉鎮市公所間橫向聯繫與合作，定能開拓更具前瞻性的縣政願景。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言