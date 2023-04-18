竹市兒藝節轉型成功 五天吸引超過22萬人次造訪

2023新竹市兒童藝術節於4月1日至5日連假期間在新竹公園舉辦，市府指出，五天活動集結上百位藝術工作者，不僅輪番演出50場表演，更帶來25種不同的手作課程，經調查，多樣化的展演形式吸引超過22萬人次造訪新竹公園，並獲得高達95%以上的滿意度。

市長高虹安表示，今年的兒童藝術節很不一樣，活動轉型為深度兒童藝術體驗為主，也帶來科技與藝術的結合，其中包含兒童劇演出、街頭藝人表演、手作藝術創作、視障與聽障的共融體驗、VR科技生態觀察、故事劇場等內容，連續五天假期吸引超過22萬人次參與。

高虹安說，根據2300份現場活動問卷調查分析，有95%以上的民眾對於整體活動內容、活動地點、工作人員服務態度及活動時間安排表示滿意，顯示今年度兒童藝術節的轉型相當成功。未來市府團隊也會持續辦理優質的藝文活動，讓藝術走入市民生活，也請市民朋友繼續支持。

文化局表示，今年兒童藝術節邀請新竹市動物園的明星「河馬樂樂」擔任活動大使，活動期間每天3場次在孔廟廣場與民眾一起隨音樂起舞，每回出場都吸引孩子們的目光，等著和樂樂合照的隊伍也都大排長龍。現在活動告一段落，河馬樂樂可以好好休息，市府也將特別嘉獎表揚河馬樂樂的辛勞。