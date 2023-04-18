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苗栗竹南「假日之森」木棧道基礎走沙 縣府傾向不復舊

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港南岸「假日之森」木棧步道基礎走沙，造成部分路段毀損，有安全之虞，縣府傾向不復舊。圖／本報資料照片
苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港南岸「假日之森」木棧步道基礎走沙，造成部分路段毀損，有安全之虞，縣府傾向不復舊。圖／本報資料照片

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港南岸「假日之森」木棧步道基礎走沙，造成部分路段毀損，有安全之虞，縣府傾向不復舊，研議以保安林地自行車道替代，並求助中央跨部會解決沙灘流失問題。

苗栗縣沿海竹南鎮崎頂海水沿場北邊，及龍鳳漁港南、北兩邊等地沙灘流失，其中，南岸假日之森800多公尺的步道，800多公尺的塑木材質的木棧道，部分路基掏空坍損，地方人士陳情改善，縣府也重視，今天在縣務會議討論。

縣府文化觀光局指出，假日之森木棧道於2016年建置，成了親子遊憩好去處，但疑因漁港堤防，或近年來建置海上風車等影響，造成海流變化，以致沙灘日漸流失，自然的力量難以改變，木棧道傾向不復舊。

縣府初步構想，木棧道路基嚴重毀損的部分，不再花錢整修，路基穩固的部分，則規畫成景觀台，提供民眾親近觀海，此外，步道往內縮至保安林內自行車道，人車共同使用，至於沙灘流失問題，涉及層面太廣，希望中央解決。

立委陳超明日前安排農委會主委陳吉仲等人會勘木棧道，也決議確保遊客安全，及符合保安林解編使用規定下，假日之森沿岸步道路線塌陷情形，將邀集中央跨部會單，盼能找出治標且治本的方案。

沙灘 自行車

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