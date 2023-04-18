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殘酷虐待！棒球教練以「炮烙之刑」燙傷球員

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
幾名愛好棒球人士與該校前球員家長向媒體投訴，指控該校上周爆出不當管教事件，一名棒球隊教練用打火機燙傷一名棒球隊學生，使對方脖子、手臂、腰都出現疤痕。示意圖／記者王駿杰攝影
幾名愛好棒球人士與該校前球員家長向媒體投訴，指控該校上周爆出不當管教事件，一名棒球隊教練用打火機燙傷一名棒球隊學生，使對方脖子、手臂、腰都出現疤痕。示意圖／記者王駿杰攝影

新竹市一所知名棒球學校遭前球員家長及棒球愛好人士指控，該校校長過度干預棒球隊教練任用，導致球隊成績一落千丈，上周甚至爆出教練不當體罰，以打火機燒燙傷球員的脖子、手臂、腰，手法宛如古代酷刑「炮烙之刑」，希望相關單位能重視；對此，校方回應，不當管教部分第一時間就照程序校安通報，也將該名教練解聘，其他對校長的指控則是惡意抹黑。

幾名愛好棒球人士與該校前球員家長向媒體投訴，指控該校上周爆出不當管教事件，一名棒球隊教練用打火機燙傷一名棒球隊學生，使對方脖子、手臂、腰都出現疤痕，而校長處理此事的態度草率。

另外，該校棒球隊原本成績優異，在木棒聯賽及黑豹旗比賽都打進全國前四強，但該名校長上任後卻過度干預棒球隊教練聘用，將原有教練逐一替換，導致球隊成績每下愈況，希望校長能給予棒球隊更多自主成長空間，也別再讓不當體罰的憾事再發生。

校方指出，該名不當體罰的教練在學校棒球隊任職一年，是外聘教練，平常表現正常，經了解，因該名學生攜帶違禁品打火機遭教練發現，才會被不當體罰。事發後棒球隊總教練得知，立即通報學校，校方也於案發24小時內進行校安通報，並第一時間通知學生家長。

此外，學校也召開考核會，找來學生家長與教練釐清事件，並由考核會委員做出解聘該名教練的決議，校方絕對尊重家長，並願意提供相關協助。

至於校長遭控過度干預棒球隊教練聘用，校方回應，校長都授權棒球隊發展，棒球隊有取得一定的佳績，家長的指控並非事實，且應提出相對證據舉證，如此惡意抹黑學校實在不應該。

幾名愛好棒球人士與該校前球員家長向媒體投訴，指控該校上周爆出不當管教事件，一名棒球隊教練用打火機燙傷一名棒球隊學生，使對方脖子、手臂、腰都出現疤痕。示意圖／記者王駿杰攝影
幾名愛好棒球人士與該校前球員家長向媒體投訴，指控該校上周爆出不當管教事件，一名棒球隊教練用打火機燙傷一名棒球隊學生，使對方脖子、手臂、腰都出現疤痕。示意圖／記者王駿杰攝影

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