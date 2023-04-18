節稅妙招！滿18歲自住房可單獨計算 房屋稅最高差3倍

新竹縣政府稅務局表示，自今年起民法法定成年年齡從20歲下修到18歲，因應修法變革，稅務局提醒民眾，儘早做好房屋稅節稅規劃，才能顧權益、省荷包。稅務局指出，個人所有的住家用房屋，同時符合以下三項自住住家用規定者，可適用1.2%優惠稅率課徵房屋稅，相較於非自住住家用房屋稅率2.4%或3.6%，可節省2倍或3倍稅額。

該局進一步說明三大條件，包含一、房屋無出租使用。二、供本人、配偶或直系親屬實際居住使用。三、本人、配偶及未成年子女全國合計3戶以內。

稅務局表示，舉例來說，假設朱先生、太太及兒子，3 人名下總共有 4 間房子，朱先生與太太住 1 間、18 歲的兒子自己住1間、其它2間房子分別由自己的爸媽及岳父母居住，修法前僅有3間可適用1.2%優惠稅率，1間必須使用非自住用 2.4%的稅率，今年開始兒子名下的房屋就跟爸媽分開計算（不算在3戶以內），因此4間房子皆符合自住的優惠稅率條件。

稅務局特別提醒，房屋稅係按月課徵，並依實際使用情形按適用稅率計算，年滿18歲的民眾如持有符合自住房屋，自今年起可向房屋所在地稅捐稽徵機關申請按稅率1.2%課徵房屋稅，如有任何房屋稅問題，可利用官網查詢或撥打電話，將有專人服務。相關電話如下：竹北總局 (03)5518141轉710至714、720至724。竹東分局(03)5969663轉210及213至215。