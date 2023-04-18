通學步道改善被內政部稱0提案 桃市府澄清：已申請5案
行政院核定「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」50億經費，將於今年到期，內政部指出桃園市共有28校有需求，但申請數掛0，工務局澄清，去年已申請1案，今年已申請4案並非0提案。
工務局表示，受列管28校中，內政部營建署已於去年4月11日核定「桃園市中壢區中大路道路及人行環境改善工程」1案，並已於今年4月7日提報龜山區大崗國小、大溪區中興國小、觀音區草漯國小及蘆竹區錦興國小等4案。
工務局指出，另其餘23校經市府跨局處會議檢討，17案因規模較小，由交通局、養工處、公所以開口契約或小額方式處理即可，另有6案因地主或其他工程問題無法施作，已提報教育部同意解除列管。
工務局說，目前已規劃於2至3年內改善50所學校通學步道，預計4月完成大溪區南興國小、中壢區新街國小工程。今年度預計將再提報中壢區內壢國小、平鎮區東安國小、八德區大安國小、瑞豐區國小、觀音區新坡國小、龜山國小等6案納入教育部列管，爭取中央補助
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